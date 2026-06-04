"No vamos a tener interacción con Delcy Rodríguez, nuestra interacción con Venezuela será por la vía de EE. UU.": José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella

La campaña presidencial colombiana se intensifica a menos de tres semanas de la segunda vuelta electoral, prevista para el 21 de junio. En medio de esta coyuntura, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, habló en NTN24 sobre Venezuela en cabeza del régimen de Delcy Rodríguez.

El candidato vicepresidencial aseguró que el relacionamiento con Venezuela será a través de Estados Unidos que mantiene control sobre el régimen venezolano.

“Nosotros no vamos a tener interacción con la señora Delcy Rodríguez, nuestra interacción con Venezuela será por la vía de los Estados Unidos de América”, declaró.

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“Somos el aliado incondicional de los Estados Unidos para la recuperación de la democracia en Venezuela”, agregó.

A su vez, señaló que trabajará en conjunto con el Gobierno de Donald Trump para proveer ayudas al país vecino.

“Estados Unidos va a ser protagonista para que se recupere la democracia en Venezuela, y participaremos como el actor clave para proveer alimentos, elementos de subsistencia, de aseo, medicamentos a Venezuela, para recuperar las reglas de mercado en Venezuela, para ser el aliado incondicional de los Estados Unidos en esa recuperación democrática, que va a ser, entre otras cosas, además un gran dividendo económico para nuestro país”, resaltó.

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Por último, aseguró que “es muy importante que la democracia llegue de nuevo a Venezuela, que las reglas de mercado lleguen de nuevo a Venezuela, porque, entre otras cosas, esto además es la gran oportunidad para Colombia, para cobrar ese dividendo, sobre todo en zonas de frontera, de lo que fue el extraordinario manejo migratorio que tuvo Colombia con el pueblo hermano de Venezuela”.