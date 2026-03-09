Así quedó la mansión de Rihanna en Los Ángeles tras ser alcanzada por disparos

La mansión de la reconocida cantante Rihanna, ubicada en un exclusivo sector de Los Ángeles (California), fue alcanzada por disparos el domingo luego de que una mujer abrió fuego en la propiedad mientras la cantante estaba aparentemente adentro.

Según reportaron medios de Estados Unidos como Los Angeles Times, que citó a la policía, el hecho ocurrió después de las 13:00 (20:00 GMT) cuando un sospechoso disparó aproximadamente 10 rondas desde un vehículo al otro lado de la calle de la propiedad en el área de Beverly Hills.

Los informes de los medios reportaron que balas perforaron una pared de la casa donde la intérprete de “Diamonds” vive con su pareja A$AP Rocky y sus hijos. Al parecer, la cantante se encontraba dentro de la residencia cuando ocurrió el tiroteo.

Imágenes divulgadas por medios como CNN O NBC mostraron una pared de la residencia con varios impactos de bala.

A la fecha, Rihanna, quien también es empresaria, no ha hecho comentarios públicos sobre el tiroteo.

La cadena local de noticias KTLA reportó que las autoridades identificaron a una sospechosa de unos 30 años que presuntamente huyó del lugar antes de ser arrestada poco después. Se dice que la policía recuperó un arma durante el arresto.

Los móviles del tiroteo son materia de investigación y los investigadores aún están determinando el motivo del ataque.