Miércoles, 25 de febrero de 2026
James Rodríguez, futbolista colombiano - Foto: EFE
¿Se acerca el debut? James Rodríguez ya se entrena a la par con sus compañeros de Minnesota

febrero 25, 2026
Por: Natalya Baquero González
Al mediocampista cucuteño se le vio feliz y activo durante su primera práctica con los Loons.

James Rodríguez, futbolista colombiano, quien fichó por el Minnesota United FC, de la Major League Soccer (MLS), escuadra con la que firmó contrato hasta la Copa del Mundo de 2026, ya se entrena a la par con sus nuevos compañeros de equipo.

Aunque el cucuteño ya había tenido acercamiento con el grupo, no había realizado entrenamientos grupales, a los cuales pudo acceder una vez recibió su visado de trabajo.

El mismo club fue el encargado de compartir en sus redes sociales el primer día de entrenamiento del capitán de la selección Colombia quien, tras recibir su visa de trabajo, se puso a las órdenes del técnico Cam Knowles.

“Primer día”, dice el mensaje que acompaña el video en el que se le ve al “10” de la “Tricolor”, feliz participando de manera activa durante el entrenamiento, en el cual destiló una que otra jugada de lujo con su pierna zurda, lo cual dejó buenas sensaciones para los Loons que en esta temporada buscan ser protagonistas en la MLS.

El mediocampista cucuteño espera ponerse a ritmo y entrar en la próxima convocatoria de Minnesota, que enfrentará a Cincinnati en la segunda fecha de la League Soccer, en la que el colombiano espera sumar minutos.

Claro está que la decisión sobre su debut dependerá del entrenador Cam Knowles y su cuerpo técnico, quienes sesión a sesión irán evaluando el estado físico de James Rodríguez.

Se espera que el volante de 34 años comience a sumar minutos, teniendo en cuenta que no ve acción de manera oficial desde el pasado 18 de noviembre, en la victoria de la Tricolor 3 goles a 0 sobre Australia en uno de los últimos juegos de fogueo del equipo nacional durante el 2025.

¿Cuándo jugará Minnesota?

Los Loons recibirán el próximo sábado 28 de febrero, en el estadio Allianz Field, a Saint Paul o a Cincinnati. Es un encuentro en el que los Minnesota United buscará su primera victoria de la temporada, pues en su primera salida igualaron 2 a 2 ante Austin.

