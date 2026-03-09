NTN24
Mujer es detenida tras disparar contra la casa de Rihanna en Los Ángeles: la artista se encontraba en la vivienda junto a sus hijos

marzo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
la cantante de Barbados, Rihanna. (AFP)
La sospechosa llegó en un vehículo y realizó varios disparos en dirección a la vivienda ubicada en Beverly Hills.

Una mujer fue detenida en Los Ángeles tras disparar contra la residencia de la famosa cantante barbadense Rihanna mientras ella se encontraba al interior de la vivienda junto a su familia, informaron medio internacionales

De acuerdo con TMZ, la sospechosa llegó en un vehículo y realizó varios disparos en dirección a la vivienda ubicada en Beverly Hills.

Ante la emergencia, las autoridades llegador al lugar de los hechos y arrestaron a la mujer tras una breve persecución.

Las fuentes policiales informaron que la cantante se encontraba dentro de la vivienda en el momento del ataque, aunque resultó ilesa.

Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque y la mujer permanece detenida mientras se lleva a cabo una investigación.

De acuerdo con la agencia EFE, la Policía de Los Ángeles indicó que la sospechosa habría disparado cerca de una decena de veces con un rifle tipo AR-15 contra la propiedad de la cantante.

Asimismo, indicó que la mujer conducía un vehículo Tesla de color blanco y tras realizar los disparos, intento huir del lugar.

Cabe señalar que la artista reside en una mansión junto a A$AP Rocky y sus tres hijos: RZA, Riot y Rocki.

Y según fuentes oficiales, esta no es la primera vez que la residencia de Rihanna es blanco de ataques con armas de fuego.

En 2018, un hombre ingresó a la casa de la artista permaneció dentro durante unas 12 horas, según las autoridades.

