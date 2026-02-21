NTN24
Sábado, 21 de febrero de 2026
Tareck El Aissami

“Esto demuestra que la presión de EE. UU. funciona”: experto sobre aparición de Tareck El Aissami y Samark José López como capturados en la página del ICE

febrero 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Su aparición en la página generó sorpresa debido a que se desconoce cómo y en qué momento fueron llevados a Estados Unidos.

El exjefe de PDVSA, Tareck El Aissami y su testaferro, el empresario Samark José López Bello, aparecen como capturados en la página de ICE en Estados Unidos, señalados de narcotráfico.

La imagen de ambos, que estaban entre los buscados del servicio de inmigración y aduanas, está ahora marcada en el sitio web con el rótulo "capturados", sin que esa oficina haya explicado las circunstancias o fecha de la detención.

Caídos en desgracia, los dos fueron capturados en marzo de 2024 por el mismo régimen de Nicolás Maduro, que los acusó de corrupción petrolera y traición a la patria.

Tanto El Aissami como López Bello aparecían entre los nueve jerarcas chavistas que, según reveló horas atrás el diario español ABC, Estados Unidos exigió investigar.

En la lista aparece el hijo de Nicolás Maduro, el diputado de la ilegítima Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, mejor conocido como ‘Nicolasito’. En la publicación, detallan que la Casa Blanca habría solicitado acceso a documentación e incluso a la entrega de estas personas por nexos con presunta corrupción y narcotráfico, entre otros delitos.

Rick de la Torre, ex alto oficial de operaciones de la CIA y también fue director de la estación de la CIA en Caracas, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar acerca de estas extradiciones y de la solicitud estadounidense de investigar a ‘Nicolasito’ y señaló que desde “la captura de Maduro, se rompió el régimen” y poco a poco van cayendo los otros miembros.

“No importa su política interna, la captura de Maduro rompió el régimen y ahora desarman al resto, investigar al hijo de Maduro y sus compinches es justicia, sus drogas llegaban a las calles de Estados Unidos y financiaban al terrorismo”, aseveró.

Además, se refirió al hecho de que no se sepa la fecha ni el momento en que El Aissami y López Bello fueron extraditados a Estados Unidos: “Hay que confiar en los resultados reales y no en el ruido, el silencio de la administración Trump me parece una estrategia inteligente. Si ellos aparecen como detenidos en la página del ICE es porque Delcy Rodríguez ya los entregó bajo presión de Estados Unidos, pues recuerden que la captura de Maduro fue perfecta y muy silenciosa, nadie sabía lo que iba a suceder y eso, para mí, demuestra que la presión de EE. UU. funciona”.

“El silencio es para que Delcy guarde las apariencias con los chavistas más duros, para ellos entregar al hijo de Maduro o a Saab sería una traición, pero la administración Trump actua con presión constante”, añadió.

Temas relacionados:

Tareck El Aissami

Capturados

ICE

Régimen venezolano

Administración Trump

Ver más

