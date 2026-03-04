La picante fotografía con la que Antoine Griezmann incendió las redes y causó el enojo de los aficionados del Barcelona tras eliminarlo de la Copa del Rey: "¿Esta foto va muy dura?"

Tras el triunfo del Atlético de Madrid ante el Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey el jugador del conjunto colchonero Antoine Griezmann se ha vuelto tendencia y no precisamente por su rendimiento en el campo de juego.

El exjugador del conjunto culé encendió las redes sociales al publicar una fotografía en la que se burla de su antiguo club.

En su cuenta de Instagram, el delantero francés publicó una foto en la que se le ve celebrando el triunfo y de fondo aparecen algunos jugadores del Barcelona tirados en el suelo sin consuelo ante la dura derrota. Griezmann acompañó dicha imagen con la descripción: "¿Esta foto va muy dura?".

Esto ha generado un revuelo en redes sociales, en donde los hinchas del conjunto catalán se han ido en su contra afirmando que es un "desagradecido".

"Más peinados que títulos importantes ganados", "No ganaste nada desde que te fuiste del barça", "Estás acabado papi", "Muestra un poco de respeto y profesionalidad", "No olvides quien te dio de comer, desagradecido", "¿Jugaste hoy?", "Te queda bien la camiseta de un equipo chico", son algunos de los comentarios.

VEA TAMBIÉN "Las boletas estaban a precio de limón": hinchas de La Vinotinto se lamentan al conocer precio desde el que se venderán las entradas para el repechaje mundialista o

"Cualquier tipo de amor que le tenía por estar en el Barça se fue", dijo otra aficionada en la red social de X.

Sin embargo, la descripción de su fotografía sería una respuesta a la que puso hace un año el Barcelona tras derrotar al Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Esa vez, el equipo blaugrana publicó una foto de sus jugadores festejando el triunfo mientras miran al francés que aparece desenfocado en la foto. "Esta foto va muy dura", puso como descripción el Barcelona en marzo de 2025, a modo de provocación.

Lo cierto es que Griezmann tiene un gran pasado con el Barcelona en donde estuvo en varias temporadas, pero se fue al equipo dirigido por el argentino Diego 'El Cholo' Simeone y ahí ha permanecido desde 2023.

El Atlético de Madrid se metió a la final de la Copa del Rey tras derrotar al Barcelona. En el partido de ida, el conjunto colchonero ganó 4-0 y en el de vuelta los culés estuvieron a nada de remontar el marcador global tras ganar 3-0.

Sin embargo, les faltó un tanto para empatar el marcador global y cambiar su destino en el torneo que finalizó para ellos a manos de los dirigidos por Diego 'El Cholo' Simeone.