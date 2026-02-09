"El régimen tiene terror porque sabe que esta fuerza es indetenible": María Corina Machado sobre secuestro de Juan Pablo Guanipa horas después de su excarcelación

La líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, estuvo reunida con el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C., Estados Unidos, donde abordó la situación actual del país bajo el régimen chavista.

La también Nobel de Paz se refirió a la situación de los presos políticos en el país tras las excarcelaciones de presos políticos y lamentó, luego en declaraciones a NTN24, el secuestro del dirigente Juan Pablo Guanipa horas después de su excarcelación.

VEA TAMBIÉN Hijo de Juan Pablo Guanipa mostró la boleta de excarcelación de su padre y reveló que el dirigente no violó ninguna de las medidas cautelares impuestas por el régimen o

“Vuelven a secuestrar a mi amigo Juan Pablo Guanipa, por decir la verdad (...) No pueden hablar en Venezuela aquellos que han estado en prisión, no pueden relatar lo que han vivido, no pueden describir el horror de lo que ocurre en el país (...) El régimen tiene terror porque sabe que esta fuerza es indetenible”, afirmó.

Añadió sobre el caso Guanipa que el secuestro de dirigente político horas después de su excarcelación demuestra que en Venezuela “hay un régimen criminal”.

“Esta es la naturaleza del régimen, tienen terror que la sociedad venezolana se movilice y exprese cívicamente su voz (...) Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha se convierten en referentes de lucha, lejos de atemorizarnos o callarnos, nos dan más razones para seguir movilizándonos”, comentó, asegurando que los recientes hechos no afectan su regreso a Venezuela.

En cuanto al encuentro con CIDH, Machado indicó que expuso ante los presentes que “Venezuela representa un desafío al Sistema Interamericano porque los pone a prueba”.

“La comisión ha logrado enormes pasos en sus informes, en sus medidas cautelares, en sus denuncias, pero eso tiene que traducirse en acciones concretas y allí los órganos políticos del Sistema Interamericano tienen una responsabilidad enorme en los días por venir”, dijo.

Concluyó diciendo que pide el apoyo de los Estados miembros y de los Gobiernos al trabajo de la Comisión, así como a la lucha de los venezolanos.