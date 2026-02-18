Shia LaBeouf, estrella de 'Transformers', fue arrestado por agredir a dos personas y comportarse de manera "agresiva" en público

El actor estadounidense Shia LaBeouf fue arrestado y acusado el martes por haber presuntamente agredido a dos personas en Nueva Orleans, según medios de comunicación locales.

Según los informes de autoridades, la Policía fue llamada al popular Barrio Francés de Nueva Orleans hacia las 12:45 de la madrugada, hora local, en respuesta a una denuncia de agresión.

Posteriormente, investigadores señalaron que LaBeouf, de 39 años, causó un altercado y estaba "mostrándose cada vez más agresivo" en un establecimiento no identificado, y añadieron que un miembro del personal había intentado sacar al actor del lugar.

VEA TAMBIÉN Así le respondió Marc Anthony a un fanático que le pidió hablar en español durante un concierto o

Un comunicado de la Policía local también mencionó que una persona denunció "haber recibido golpes de LaBeouf, quien usó sus puños en varias ocasiones".

A su vez, testigos dijeron a la policía que LaBeouf había abandonado la zona pero regresó más tarde y empezó a "actuar de forma aún más agresiva", de acuerdo con informes de prensa.

Según las informaciones, LaBeouf volvió a golpear a la misma persona y propinó un puñetazo en la nariz a otra.

El actor fue arrestado y acusado de agresión simple, un delito menor, tras ser atendido por heridas en un hospital, según el New York Times.

El actor de "Transformers" y "Megalópolis" ya había sido acusado anteriormente de violencia.

En diciembre de 2020, una exnovia de LaBeouf, la músico FKA Twigs, presentó una demanda acusándolo de agresión sexual y malos tratos, aunque ambos sellaron un acuerdo extrajudicial.