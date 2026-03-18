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Miércoles, 18 de marzo de 2026
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Clásico Mundial de Béisbol

Así reaccionó María Corina Machado a la victoria de Venezuela frente a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol

marzo 18, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado - EFE
María Corina Machado - EFE
A través de las redes sociales, la líder democrática venezolana festejó el triunfo de su equipo.

Este martes 17 de marzo, Venezuela logró un importante hito al vencer 3-2 a Estados Unidos y ganar el Clásico Mundial de Béisbol por primera vez, lo que desató una ola de orgullo nacional y reacciones de todo tipo.

Se trató de la primera final del Clásico para Venezuela, que hasta la fecha tenía como mejor resultado las semifinales de 2009.

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En Caracas, los venezolanos salieron a las calles para celebrar el triunfo en medio de la crisis que vive el país y luego de tensas semanas por la captura del dictador Nicolás Maduro.

En las redes sociales, destacadas figuras no ocultaron su emoción por el título del combinado venezolano y enviaron sus mensajes, como la líder de la democracia y Nobel de Paz, María Corina Machado, quien dijo estar orgullosa de su país.

“¡Ganamos! Somos campeones del mundo. Qué orgullo ser venezolana. Gracias, muchachos”, escribió en un mensaje en su cuenta de X.

Además, en las plataformas digitales comenzaron a circular videos de la reacción de Machado tras la victoria de Venezuela en el LoanDepot Park de Miami.

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En la grabación, que fue compartida por el activista Pedro Urruchurtu, quien es director de relaciones internacionales de la oficina de Machado, se ve a la líder venezolana saltando y aplaudiendo de la emoción.

En su primera final del Clásico Mundial de Béisbol, el equipo venezolano permitió tan solo tres hits a sus rivales de Estados Unidos.

Un doble de Eugenio Suárez dio la ventaja definitiva y Daniel Palencia cerró la puerta.

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