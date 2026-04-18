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Sábado, 18 de abril de 2026
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Bundesliga

Así fue el histórico debut de Marie-Louise Eta, la primera entrenadora de un equipo masculino en Europa

abril 18, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Marie-Louise Eta, primera entrenadora en dirigir un equipo en la Bundesliga / FOTO: EFE
Marie-Louise Eta se convirtió en la primera mujer en dirigir un equipo masculino de las cinco grandes ligas europeas y de la Bundesliga.

La nueva entrenadora del Union Berlin, Marie-Louise Eta, la primera mujer en dirigir a un equipo masculino en las cinco grandes ligas europeas, sufrió un revés en su debut al perder 2-1 en casa frente a un Wolfsburgo que lucha por evitar el descenso.

Nombrada como interina hasta final de temporada, Eta recibió una respuesta entusiasta de la afición local cuando se anunció su nombre antes del partido.

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"Estaba contenta de estar aquí hoy, pero al final es decepcionante irte del campo sin ningún punto", señaló Eta en conferencia de prensa.

El Union se vio rápidamente contra las cuerdas cuando Patrick Wimmer marcó a los 11 minutos. Dzenan Pejcinovic añadió otro tanto justo después del descanso para ayudar al Wolfsburgo a situarse a dos puntos del St. Pauli, que ocupa plaza de promoción de descenso, y a seis de la salvación directa.

Oliver Burke, del Union, recortó diferencias en la recta final (85'). A pesar de la derrota, los berlineses siguen seis puntos por encima de la plaza de promoción de descenso, un margen que parece más que suficiente con cuatro partidos por disputar.

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