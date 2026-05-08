"Dos años sin abrazarlo, solo lo vi a través del vidrio 20 minutos": desgarrador relato de madre de preso político en Venezuela a quien el régimen le prometió ver a su hijo este domingo

Zoraida González, madre del preso político del régimen de Venezuela José Miguel Estrada, habló en La Tarde de NTN24 sobre la desgarradora situación que ha vivido a causa de la detención de su hijo.

En medio de ese sufrimiento y de los abusos del régimen contra los presos, a González le "prometieron" que este fin de semana, el domingo, en el marco del Día de la Madre, va a poder abrazar a su hijo, un acto que no ha podido realizar desde hace dos años.

"El director (de la cárcel) nos informó que este fin de semana tenemos una visita especial del Día de las Madres. Son tres horas, a mí me toca el domingo porque es el día que lo visito de 8:00 de la mañana a 11:00 de la mañana", contó González,

Durante dos años, desde que Estrada fue raptado por el régimen, González solo tiene la posibilidad de ver a su hijo a través de un vidrio en visitas de 20 minutos.

Estrada es acusado por el régimen de participar en un supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro mediante la detonación de dos drones cargados con explosivos (tipo DJI600) durante un desfile militar en la Avenida Bolívar de Caracas.

"Lo acusan de magnicidio, ellos fueron sentenciados a 30 años (…) me enteré (de la detención) el mismo día por las noticias, eso sonó mucho en las noticias, pero pude saber en dónde estaba y logré verlo a los 8 meses", recordó.