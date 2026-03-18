Así se escuchó en diferentes narraciones el triunfo de Venezuela ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol: "Si vas a pedir vino, asegúrate que sea tinto"

Venezuela hizo historia este martes tras consagrarse campeón del Clásico Mundial de Béisbol luego de derrotar a Estados Unidos por 3 a 2 en el loanDepot park de Miami, Florida, ante más de 25 mil personas.

El combinado venezolano consiguió así su primer título en el Clásico Mundial, por lo que los aficionados no dudaron en celebrar con toda la euforia.

Así lo transmitieron los distintos narradores que con sus voces contaron cada detalle y emoción del primer título mundial de Venezuela en el béisbol.

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Ernesto Jerez, locutor y comentarista deportivo dominicano, fue el encargado de narrar la gran final para la cadena internacional ESPN. Con su singular tono de voz, el narrador caribeño, dejó una frase para el recuerdo: “Si vas a pedir vino, asegúrate que sea tinto”.

Asimismo, los narradores venezolanos no pudieron ocultar su gran emoción por el triunfo de su país.

Este es el caso de Fernando Arreaza, quien transmitió todas sus emociones en la cadena internacional 1Baseball Network. “Qué retumbe en todos los rincones del país”, dijo emocionado.

De igual manera, con un grito desgarrador, el venezolano Freddy Chersia dijo en la transmisión de IVC “Venezuela es el campeón”.

Por su parte, el venezolano Carlitos Feo, durante la transmisión de ByM Sports pidió que sea entonado el himno venezolano conocido como Gloria al Bravo Pueblo. “¡Viva Venezuela, mi patria querida!”.

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A su vez, Guillermo Arcay, durante la emisión de Televen, casi hasta las lágrimas, celebró el triunfo venezolano mientras sus compañeros se emocionaban alrededor. “Venezuela es el amo y señor del béisbol mundial”.

Por último, Alvis Cedeño para Venevisión también registró con su icónica voz el título obtenido por Venezuela en Miami.