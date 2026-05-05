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Martes, 05 de mayo de 2026
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Regimen chavista

"Le pusieron una capucha y se lo llevaron": grave denuncia de madre de joven arrestado arbitrariamente por el régimen de Venezuela por segunda vez

mayo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
En entrevista con NTN24, Yuraima Piñero, madre de Luis Perozo, dijo que desconoce el paradero de su ser querido.

Yuraima Piñero, madre de Luis Perozo, un joven que fue detenido por segunda vez en Venezuela, se refirió en una entrevista con La Mañana de NTN24 a la situación de su ser querido tras un nuevo arresto arbitrario por parte de la dictadura chavista, en cabeza de Delcy Rodríguez.

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En primera instancia, Piñero indicó que su hijo ya había estado preso por razones políticas durante 16 meses al haber protestado contra el fraude de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

“No sabemos dónde está, buscamos por tres comandos de Policía y no dimos con ninguna información”, denunció.

Ante la situación de su hijo, la mujer hizo un fuerte llamado a la dictadura de Rodríguez a través de NTN24 para que “ya no haya más dolor para Venezuela y que estos muchachos salgan y tengan libertad plena”.

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“Que ayude al pueblo, a las madres que hemos pasado por eso…. de verdad que ya basta de tanta opresión hacia las madres con sus hijos… no pueden ni siquiera buscar un botellón de agua porque son terroristas”, dijo.

En cuanto a la situación actual del país, ahora con Rodríguez al frente tras la captura de Nicolás Maduro en enero, Yuraima Piñero aseguró que lo único que pide es la libertad plena para Venezuela.

“No venía haciendo nada… solo con dos botellones de agua… le pusieron una capucha y se lo llevaron…”, denunció, asegurando que uno de los funcionarios policiales del régimen lo agredió.

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