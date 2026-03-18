Así fue el festejo de los venezolanos en las calles tras vencer a Estados Unidos y lograr su primer Clásico Mundial de Béisbol

Venezuela derrotó el martes 3x2 a Estados Unidos en Miami en un final de infarto y ganó por primera vez el Clásico Mundial de Béisbol, en un duelo que tenía como telón de fondo las tensiones políticas entre ambos gobiernos.

La Vinotinto dominó durante gran parte del juego, pero un jonrón de dos carreras Bryce Harper hizo que la final llegara empatada a la última entrada.

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Un doble de Eugenio Suárez impulsó la carrera ganadora de Javier Sanoja provocando el éxtasis de la hinchada venezolana, abrumadoramente mayoritaria en el loanDepot Park.

Venezuela, donde el béisbol es deporte nacional, completó su torneo de ensueño venciendo al favorito Estados Unidos en su propia casa, en un juego que trascendió lo deportivo.

También potencia del béisbol, Venezuela tenía hasta ahora una tercera posición de 2009 como mejor resultado en el principal torneo de selecciones de este deporte.

Como guinda del pastel, la Vinotinto se embolsó también en este certamen su primer boleto olímpico y competirá en los Juegos de Los Ángeles en 2028.

Para el Team USA, en cambio, la derrota supuso el fracaso del superequipo redentor que había alistado para recuperar el título perdido ante Japón en la final de 2023.

Festejos en Miami y en Venezuela

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La final tuvo un emotivo preludio con los himnos nacionales, que derramaron lágrimas de muchos aficionados venezolanos residentes en Miami o llegados de otros lugares.

Emocionados por alentar a su selección a miles de kilómetros de casa, la hinchada Vinotinto cantó, saltó y animó durante todo el partido logrando que sus jugadores se sintieran locales.

Un estruendo se escuchó en Caracas con el último ‘out’ del juego, transmitido por pantallas gigantes en plazas de la ciudad.

En Maracay, en el estado de Aragua, la gente salió a las calles e hicieron una caravana con sus vehículos para festejar este título histórico.