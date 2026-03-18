NTN24
Miércoles, 18 de marzo de 2026
Miércoles, 18 de marzo de 2026
Clásico Mundial de Béisbol

Así fue el festejo de los venezolanos en las calles tras vencer a Estados Unidos y lograr su primer Clásico Mundial de Béisbol

marzo 18, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Festejos tras la victoria de Venezuela ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol / FOTO: EFE
Festejos tras la victoria de Venezuela ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol / FOTO: EFE
Venezuela consiguió por primera vez el título del Clásico Mundial de Béisbol y las celebraciones se extendieron hasta altas horas de la noche.

Venezuela derrotó el martes 3x2 a Estados Unidos en Miami en un final de infarto y ganó por primera vez el Clásico Mundial de Béisbol, en un duelo que tenía como telón de fondo las tensiones políticas entre ambos gobiernos.

La Vinotinto dominó durante gran parte del juego, pero un jonrón de dos carreras Bryce Harper hizo que la final llegara empatada a la última entrada.

o

Un doble de Eugenio Suárez impulsó la carrera ganadora de Javier Sanoja provocando el éxtasis de la hinchada venezolana, abrumadoramente mayoritaria en el loanDepot Park.

Venezuela, donde el béisbol es deporte nacional, completó su torneo de ensueño venciendo al favorito Estados Unidos en su propia casa, en un juego que trascendió lo deportivo.

También potencia del béisbol, Venezuela tenía hasta ahora una tercera posición de 2009 como mejor resultado en el principal torneo de selecciones de este deporte.

Como guinda del pastel, la Vinotinto se embolsó también en este certamen su primer boleto olímpico y competirá en los Juegos de Los Ángeles en 2028.

Para el Team USA, en cambio, la derrota supuso el fracaso del superequipo redentor que había alistado para recuperar el título perdido ante Japón en la final de 2023.

Festejos en Miami y en Venezuela

o

La final tuvo un emotivo preludio con los himnos nacionales, que derramaron lágrimas de muchos aficionados venezolanos residentes en Miami o llegados de otros lugares.

Emocionados por alentar a su selección a miles de kilómetros de casa, la hinchada Vinotinto cantó, saltó y animó durante todo el partido logrando que sus jugadores se sintieran locales.

Un estruendo se escuchó en Caracas con el último ‘out’ del juego, transmitido por pantallas gigantes en plazas de la ciudad.

En Maracay, en el estado de Aragua, la gente salió a las calles e hicieron una caravana con sus vehículos para festejar este título histórico.

Temas relacionados:

Clásico Mundial de Béisbol

Venezuela

Béisbol venezolano

Festejo

Celebración

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

De protectora de medioambiente a defensora de peligrosos regímenes: el pueblo cubano rechaza los polémicos mensajes de Greta Thunberg

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El presidente Petro está completamente desinformado": coronel retirado ante señalamientos de presunto bombardeo desde Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Debería de estar en libertad plena en este momento": Omar Mora Tosta, abogado de Perkins Rocha, habla del caso que indigna a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No necesitamos ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN, nunca la hemos necesitado”: Trump responde a la negativa de países europeos para unirse al conflicto contra Irán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Todas las cuentas que tiene Maduro en el exterior, que son miles de millones de dólares, son de dinero sucio": experto sobre financiación de la defensa del dictador

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué tan grande es el riesgo de que el conflicto en el medio oriente se extienda a otros países?

Ver más

Videos

Ver más
Carlos Giménez, congresista republicano - Foto: EFE
Régimen cubano

"Es un acto de desesperación, están buscando una manera de mantenerse en el poder": Carlos Giménez sobre apertura económica anunciada por el régimen cubano

f
Dictadura en Venezuela

Excarcelaciones a medias y amnistía selectiva: la táctica que imparte el régimen de Venezuela ahora a cargo de Delcy Rodríguez

Trump con bandera de Venezuela (AFP y Canva)
Régimen venezolano

"Tenemos que acelerar si lo queremos llamar así: el parto de la libertad y la democracia en Venezuela": Antonio De La Cruz

Captura de Nicolás Maduro - Foto EFE
Venezuela

Tras 10 semanas de la captura del dictador Nicolás Maduro, ¿qué ha cambiado en Venezuela?

Barco turco navegando por el estrecho de Ormuz - Foto: EFE
estrecho de Ormuz

¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué Trump busca evitar un cierre por parte del régimen de Irán?

Más de Deportes

Ver más
César Farías, entrenador venezolano de Barcelona de Guayaquil - Foto: EFE
César Farías

Nueva agresión del venezolano César Farías a jugador rival en Ecuador: fue expulsado en Copa Libertadores

James Rodríguez, volante del Minnnesota - Foto: AFP
James Rodríguez

Por molestias físicas, el debut de James Rodríguez con Minnesota tendría que esperar

Luis Javier Suárez | Foto: EFE
Luis Suárez

El colombiano Luis Suárez se ve envuelto en un gran escándalo en Portugal al ser acusado por el presidente del Porto de llamar "ladrón" a un árbitro

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Las frágiles columnas de la paz

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

De Carter a Trump, Estados Unidos ya no cree las mentiras del régimen cubano

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
César Farías, entrenador venezolano de Barcelona de Guayaquil - Foto: EFE
César Farías

Nueva agresión del venezolano César Farías a jugador rival en Ecuador: fue expulsado en Copa Libertadores

Claudia Sheinbaum - EFE / AFP
México

La presidente de México se pronunció sobre la seguridad de Guadalajara de cara al Mundial y tras la muerte de 'El Mencho': ofreció "todas las garantías"

Secretario Marco Rubio - Foto AFP
Marco Rubio

"Van a ver un cambio en el enfoque y la intensidad de estos ataques; vamos a destruir este régimen": secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio

Avión de reabastecimiento de combustible - Foto de referencia: EFE
Aviones de combate

Avión de reabastecimiento de combustible de Estados Unidos se estrelló en Irak

Enrique Márquez, político venezolano / FOTO: EFE
Enrique Márquez

Reacciones a las declaraciones del ex preso político Enrique Márquez: “se volvió a ver una rueda de prensa en Venezuela”

Aeropuerto en EE. UU. (EFE)
Aeropuertos

Aeropuerto en Estados Unidos desmiente que vaya a prohibirle a sus pasajeros viajar en pijama tras polémico anuncio: "fue un guiño divertido a los debates actuales sobre la moda en el transporte"

Maykelis Borges Ortuño - Foto redes sociales
Presos políticos en Venezuela

Un año como presa política y el nacimiento de su bebé en cautiverio: Maykelis Borges Ortuño, otro caso que expone la crueldad de la tiranía en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre