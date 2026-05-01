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Viernes, 01 de mayo de 2026
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Donald Trump

“Vamos a tomar Cuba casi de inmediato”: Donald Trump

mayo 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE.UU. - Foto: AFP
Donald Trump, presidente de EE.UU. - Foto: AFP
El mandatario de Estados Unidos hizo este anuncio durante un evento en Florida.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió a un evento en Florida en el que se refirió a la tensión que sostiene con Cuba y el régimen de Miguel Díaz Canel y aseguró que va a tomar la isla “casi de inmediato”.

“Vamos a tomar Cuba casi de inmediato. A la vuelta de Irán, quizá hagamos que el USS Lincoln se acerque a la costa y entonces se rendirán”, aseveró el mandatario.

Este anuncio se conoció justo cuando el mismo Trump ordenó imponer nuevas sanciones destinadas a asfixiar al gobierno de Cuba, que este 1 de mayo convocó a una manifestación para "defender la patria" y denunciar las amenazas de agresión militar estadounidense.

El magnate considera que la isla comunista, ubicada a 150 km de la costa de Florida, sigue representando una "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos.

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Estas nuevas sanciones, detalladas en un decreto presidencial y destinadas a aumentar la presión sobre La Habana en medio de su crisis económica, se dirigen específicamente a los bancos extranjeros que colaboran con el gobierno cubano e imponen restricciones migratorias.

En este decreto, Trump impone sanciones a personas y entidades involucradas en los sectores energético, minero y otros de la isla, así como a cualquier persona declarada culpable de "graves violaciones de los derechos humanos".

Además del embargo vigente desde 1962, Washington, que no oculta su deseo de un cambio de régimen en La Habana, impuso en enero un bloqueo petrolero a Cuba, permitiendo la entrada al país únicamente a un buque cargado con crudo ruso.

El anuncio de nuevas sanciones se produce el Día de los Trabajadores, jornada que Cuba celebró con un desfile frente a la embajada estadounidense en La Habana, al que asistieron el líder revolucionario Raúl Castro, de 94 años, y el presidente Miguel Díaz-Canel.

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