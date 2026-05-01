Primeras reacciones de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’: ¿la película convenció a los fanáticos y la crítica?

Luego de una enorme expectativa, ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ ya llegó a las salas de cine del mundo, donde miles de fanáticos llevan sus mejores outfits para presenciar el regreso de 'Miranda', 'Andy', 'Emily' and 'Nigel' en una nueva aventura en la industria de la moda.

Tras su estreno, la película ha obtenido una puntación del 78 % en Rotten Tomatoes, que podría considerarse como una buena acogida, y el público le ha dado una calificación de 88 % lo que significaría que la cinta está cumpliendo con las expectativas.

A continuación, le dejamos algunas de las reacciones de los críticos de la prensa especializada que ya vieron esta nueva entrega:

“El diablo viste de Prada 2, a pesar de sus imperfecciones, es en realidad una película mejor que su predecesora”, comentó Stephanie Zacharek para TIME Magazine.

“Una secuela que ofrece a sus personajes una historia original en lugar de recurrir únicamente a los clichés de su predecesora. Esta historia de alta costura se habría beneficiado de una trama más ambiciosa, pero Streep y compañía siguen tan de moda como siempre”, mencionó Beth Webb a Empire Magazine.

“Es poco probable que te decepcione… La secuela retoma elementos familiares que los fans devorarán”, dijo David Rooney para The Hollywood Reporter.

“Esta secuela, durante largos tramos, evoca viejos tiempos, aunque es difícil imaginar que los fans de su predecesora disfruten de volver a verla con la misma intensidad”, explicó Guy Lodge para Variety.

Todo parece indicar que esta secuela aterrizó bien en la crítica, sin embargo, algunos comentarios negativos resaltan que se queda corta en algunos temas interesantes que muestra como el manejo de las redes sociales y el cambio en la industria digital.

“El diablo viste a la Moda 2’ no hace avanzar a estos personajes de manera significativa, no explora completamente sus temas y se basa demasiado en la nostalgia en lugar de construir algo nuevo”, comentó el crítico Mateo Koss.

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Curiosamente, la primera entrega obtuvo en su momento críticas similares pero el tiempo le ha dado su lugar y gracias a su enorme fanaticada, la película se convirtió de culto e incluso ha sido tema de debate sobre el liderazgo empresarial, el acoso laboral y la proyección profesional.