Viernes, 03 de octubre de 2025
Así se ve la moneda de un dólar con la cara de Donald Trump que el Departamento del Tesoro quiere lanzar en EE. UU.

octubre 3, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos- Foto: EFE
Se conocieron los primeros borradores de la moneda que entraría en circulación el próximo año.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está considerando crear una moneda de un dólar con la imagen del presidente Donald Trump para conmemorar el aniversario 250 de la independencia del país, informaron las autoridades este viernes.

En una publicación en redes sociales -que fue repostada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent-, el responsable de la casa de la moneda estadounidense, Brandon Beach, compartió los primeros borradores.

Beach publicó los primeros borradores del diseño en X y añadió que "esperaba compartir más", una vez que concluya el cierre parcial del gobierno federal.

Aquí no hay noticias falsas. Estos primeros borradores conmemoran el 250 aniversario de Estados Unidos y...@POTUS Son reales. Espero compartir más pronto, una vez que termine el cierre obstruccionista del gobierno de Estados Unidos”, escribió Bessent en redes sociales confirmando la información.

Un portavoz del Tesoro indicó que el diseño final no ha sido escogido, y reiteró que Estados Unidos cumplirá su 250º aniversario el año que viene "más fuerte, más próspero y mejor que nunca".

La propuesta llega después de que el Congreso aprobara en 2020 una legislación, firmada por Trump durante su primera administración, que permite al Tesoro emitir monedas de un dólar con diseños emblemáticos del semiquincentenario de Estados Unidos.

Puede acuñar estas monedas para emitirse durante un período de un año a partir de enero de 2026.

El diseño preliminar tiene la efigie de Trump en una cara, mientras que la otra muestra al presidente con el puño cerrado y una bandera estadounidense detrás. Las palabras "Lucha, lucha, lucha" también aparecen sobre la imagen de Trump con el puño en alto.

Cabe recordar que tras un intento de asesinato en julio del año pasado, las imágenes de Trump —con el rostro ensangrentado, levantando el puño y gritando "¡Lucha, lucha, lucha!"— se convirtieron en imágenes clave de su campaña electoral.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

