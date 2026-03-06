Zootopia 2 llegará al streaming: esta es la fecha y plataforma en la que se podrá disfrutar en América Latina

La película animada Zootopia 2, que ha tenido una importante taquilla a nivel mundial desde su estreno a finales de noviembre, llegará al streaming después de una larga espera.

En los últimos días, se conoció la fecha en la que el largometraje producido por Walt Disney Animation Studios estará disponible en una de las plataformas de streaming más importantes del mercado.

Disney confirmó que la película animada llegará el próximo 11 de marzo a la plataforma de Disney+, después de mantenerse por más de cuatro meses en las salas de cine.

“La película animada más vista, Zootopia 2 estrena el 11 de marzo”, anunció la plataforma de películas y series junto al tráiler de la famosa cinta.

“Tras resolver el caso más grande en la historia de Zootopia 2, los policías novatos Judy Hopps (voz de Ginnifer Goodwin en la versión original) y Nick Wilde (voz de Jason Bateman en la versión original) descubren que su sociedad no es tan sólida como pensaban cuando el Jefe Bogo (voz de Idris Elba en la versión original) les ordena unirse al programa Compañeros en Crisis'. Pero no pasa mucho tiempo antes de que su alianza se ponga a prueba cuando se ven envueltos en una misteriosa investigación relacionada con la llegada de una serpiente venenosa a la metrópolis animal", dice la sinopsis de la película.

Cabe resaltar que Zootopia 2 ha sido catalogada como una de las mejores películas estrenadas en 2025, motivo por el cual ostenta la nominación en los Premios Óscar a mejor película animada.

El largometraje fue premiado con ese mismo galardón en los premios BAFTA.

Además, en el tiempo que estuvo en las salas de cine, Zootopia 2 recaudó más de 1.850 millones de dólares a nivel mundial, siendo la octava película más taquillera de la historia del cine.

En la plataforma de Streaming de Disney+ también está disponible la primera entrega, Zootopia 1, premiada con el Óscar en 2017, y Zootopia+, la miniserie basada en la historia de diferentes animales.