Presidente de Ecuador dice que expulsó al embajador del régimen de Cuba por "injerencia" y "actividades violentas"

Este lunes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reveló las causas por las que expulsó al embajador del régimen de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez.

Según Noboa, "había bastante injerencia de parte de Cuba en actividades políticas, en actividades también de disidencia, en actividades violentas, incluso, en algunos casos".

"Con evidencia suficiente, pedimos: regrésense a su casa", añadió el mandatario sudamericano, un aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El pasado miércoles, la cancillería ecuatoriana declaró persona "non grata" a Gutiérrez, a quien le dio 48 horas para que abandonara el país junto al resto de la misión diplomática.

El hecho, que ocurrió en momentos en los que el régimen de Cuba está bajo máxima presión de Washington, fue calificado por las autoridades de ese país como un "acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las relaciones históricas".

Luego del anuncio de Ecuador, el presidente Noboa publicó un video en X en el que se vio a una persona quemando papeles en la terraza del sitio donde se ubicaba la sede diplomática.

Este mismo lunes, el mandatario señaló que "definitivamente estaban ocultando algo o era la evidencia de actividades que no son correctas para cualquier misión diplomática".

Y añadió que los documentos diplomáticos tienen protección, por lo que argumentó: "nosotros no los podemos tocar, pero aún así quemaron papeles".

Estados Unidos aumentó la presión sobre el régimen cubano después de la captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas especiales en Caracas, y exigió que suspendiera los suministros de petróleo venezolano a la isla.