El jefe del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó que espera una visita del FBI a la isla

Este viernes, el jefe del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó que se espera una visita de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en el marco de la investigación por el ataque a una lancha con matrícula de Estados Unidos, en el que murieron cinco personas.

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"Oportunamente se brindó información de los acontecimientos a la contraparte de EE.UU., que ha planteado por vía diplomática y consular su interés de participar de conjunto en el esclarecimiento de los hechos y estamos a la espera de una posible vista del FBI para participar en el esclarecimiento de los hechos y seguir avanzando en esta investigación", dijo Díaz-Canel en una aparición en televisión.

El régimen cubano señala que el hecho está relacionado con una supuesta "infiltración armada con fines terroristas, financiada y organizada desde territorio de Estados Unidos".

Según Díaz-Canel, "fue un intento de agresión" y que los tripulantes de la lancha estaban "fuertemente armados", lo que "desmiente la concepción que han difundido de que venían a buscar familias".

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El régimen de Cuba acusa a cinco heridos del delito de "terrorismo", luego de integrar un grupo de 10 personas armadas que fueron interceptadas el 25 de febrero en aguas territoriales de Cuba.

El jefe del régimen argumenta que los sobrevivientes tendrán "todas las garantías de sus derechos" en el proceso judicial que les espera.

El anuncio de la visita del FBI a Cuba ocurre en momentos en los que Díaz-Canel confirmó "conversaciones" con Estados Unidos, en medio de fuertes tensiones entre ambos países luego de las recientes intervenciones de Washington en Venezuela e Irán.