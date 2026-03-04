Venezuela enfrentó a Washington en su segundo juego de exhibición rumbo al Clásico Mundial

Previó al encuentro deportivo, la selección de Venezuela demostró su importante preparación para el Clásico Mundial de Beisbol que se disputó esta noche con los Nacionales de Washington en el Cacti Park en West Palm Beach.

Los recientes resultados del partido detallaron que la selección de Venezuela sufrió una derrota de 5-1 ante los Washington Nationals este miércoles 4 de marzo.

El compromiso marcó el segundo partido de preparación del conjunto venezolano frente a equipos de las Grandes Ligas, en una etapa diseñada para ajustar el roster y evaluar el rendimiento de los jugadores antes del torneo internacional que comenzará en los próximos días.

Desarrollo del juego

El encuentro comenzó cuesta arriba para el país latinoamericano. En el primer inning, Washington tomó ventaja con dos carreras, lo que permitió a los Nationals manejar el ritmo del juego desde el inicio y poner presión sobre el pitcheo venezolano.

Durante varios episodios el marcador se mantuvo sin cambios, mientras ambos equipos intercambiaban oportunidades defensivas. Venezuela logró conectar cinco hits en el juego, pero no pudo capitalizar la mayoría de las ocasiones en que colocó corredor en base.

La única reacción del conjunto venezolano llegó en el quinto inning, cuando anotó su única carrera del partido, acercándose momentáneamente en el marcador y reduciendo la diferencia a 2-1.

Sin embargo, la respuesta de Washington no paso por desapercibida, puesto que en la parte baja del sexto inning, los Nationals ampliaron la ventaja con tres carreras, un rally que terminó siendo definitivo para el resultado final del encuentro.

Jugador venezolano que destaca en la MLB

El momento más llamativo del juego llegó en el sexto inning. El receptor venezolano Keibert Ruiz, quien juega para los Nationals en las Grandes Ligas, conectó un jonrón de tres carreras que puso el marcador 5-1.

Cabe resaltar que Ruiz, nacido en Valencia, Venezuela es uno de los principales receptores venezolanos en MLB, su agilidad lo convirtió en el protagonista ofensivo del partido.

Estadísticas del juego

De acuerdo con el análisis de Flascore y Fox Sports, el partido fue relativamente parejo en ofensiva, aunque Washington fue más efectivo en los momentos clave.