Petro muestra su apoyo a Trump y le ofrece respaldo del Ejército colombiano tras avances de EE. UU. en plan de paz con Hamás

Este viernes, el grupo terrorista palestino Hamás anunció que acepta liberar a todos los rehenes israelíes como respuesta al plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza.

Pese al sorpresivo anuncio del grupo armado, sus líderes aclararon que negociarían muchos de los otros términos propuestos por el mandatario estadounidense.

VEA TAMBIÉN Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro o

El líder de Hamás, Moussa Abu Marzouk, dijo al medio catarí Al Jazeera que Hamás sí entregará las armas pero al próximo gobierno de Gaza: "Entregaremos las armas al futuro Estado palestino, y quien gobierne Gaza tendrá las armas".

No obstante, aclaró que "el movimiento afirma su disposición a entrar inmediatamente, a través de los mediadores, en negociaciones para discutir los detalles".

Aunque no se han aclarado cuáles son los puntos en los que Hamás buscaría negociar con los intermediarios, el presidente estadounidense celebró el paso adelante del grupo armado y envió un mensaje a Israel.

"Basado en la declaración que Hamas acaba de emitir, creo que están listos para una PAZ duradera. Israel debe detener de inmediato los bombardeos en Gaza, para que podamos sacar a los rehenes de forma segura y rápida".

Y agregó: "en este momento, es demasiado peligroso hacerlo. Ya estamos en conversaciones sobre los detalles que deben resolverse. Esto no se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada PAZ en Medio Oriente".

Tras esto se pronunció Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien además ha sido una de las voces más activas sobre Gaza en las últimas semanas, llegando a pronunciar un polémico discurso callejero en Estados Unidos en el que pidió a las tropas locales desobedecer al presidente Trump, a quien ha acusado de apoyar un "genocidio" en la franja.

VEA TAMBIÉN Hamás acepta liberar a todos los rehenes israelíes según el plan para Gaza de Trump, quien dice que Israel debe parar bombardeos o

Sin embargo, Petro, acérrimo crítico de Trump y del Gobierno de Israel, sorprendió con un inesperado apoyo a Trump por los los avances del republicano y su solicitud a Israel de detener los bombardeos.

"Estoy de acuerdo está vez con Trump. Exigir el cese del genocidio", dijo.

Pero no terminó ahí, pues el mandatario Colombiano ofreció al Ejército de su país para acompañar al de Estados Unidos si Trump envía tropas a Gaza para apoyar el plan de paz.

"Si Trump mueve su ejército para detener la opresión sobre Palestina, ese ejército lo acompañará el ejército de Colombia", agregó.