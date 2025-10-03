NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
TPS

Corte Suprema le da luz verde a Trump para retirar el TPS a los migrantes venezolanos

octubre 3, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Donald Trump - Foto AFP/ Campaña a favor del TPS para venezolanos - Foto EFE
La administración de Trump ha recurrido repetidamente al expediente de emergencia de la Corte Suprema para implementar sus políticas que han sido impedidas por tribunales inferiores.

La Corte Suprema de Estados Unidos le dio nuevamente luz verde al Gobierno de Donald Trump este viernes para que revoque la protección legal temporal para cientos de miles de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos, respaldando una prioridad clave del presidente republicano mientras persigue una política de deportaciones masivas.

Los jueces accedieron a la solicitud del Gobierno de suspender el fallo judicial que establecía que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, carecía de autoridad para cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS), otorgado a los migrantes durante el mandato del predecesor demócrata de Trump, Joe Biden, mientras se desarrollaba el litigio.

La Corte Suprema, cabe señalar, cuenta con una mayoría conservadora de 6 a 3, por lo que sus tres jueces liberales discreparon.

El programa TPS es una designación humanitaria de la legislación estadounidense para países afectados por guerras, desastres naturales u otras catástrofes, que ofrece a los beneficiarios que viven en Estados Unidos protección contra la deportación y acceso a permisos de trabajo.

En mayo, la Corte Suprema ya había respaldado a la administración al levantar una orden temporal que el juez de distrito estadounidense con sede en San Francisco, Edward Chen, emitió en una etapa anterior del caso que había detenido la terminación del TPS mientras el litigio se desarrollaba en el tribunal.

Chen emitió un fallo final el 5 de septiembre, determinando que las acciones de Noem para cancelar el programa violaban una ley federal que rige las acciones de las agencias federales. El fallo del juez significó que más de 300.000 venezolanos beneficiarios del TPS podrían permanecer en el país por ahora, a pesar de que Noem había determinado que esto era "contrario al interés nacional", según el Gobierno.

La Corte Suprema dijo en una orden no firmada que, si bien el litigio había avanzado a una etapa posterior, "los argumentos legales de las partes y los daños relativos en general no lo han hecho. El mismo resultado al que llegamos en mayo es apropiado aquí".

"Considero que la decisión de hoy es otro grave mal uso de nuestro expediente de emergencia", escribió el juez liberal Ketanji Brown Jackson en una opinión disidente.

El tribunal, escribió Jackson, está "privilegiando la rotunda afirmación de un poder ejecutivo sin restricciones" sobre las sentencias de tribunales inferiores que establecen que estas 300.000 personas no deben quedar "expuestas a la pérdida del empleo, la separación familiar y la deportación" a Venezuela hasta que se resuelva por completo la legalidad de las acciones de la administración.

Jackson señaló que, en enero, el Gobierno estadounidense concluyó que Venezuela atravesaba una crisis humanitaria.

"Una vez más usamos nuestro poder equitativo (pero no nuestra capacidad de escribir opiniones) para permitir que esta administración altere tantas vidas como pueda, lo más rápido posible", agregó Jackson.

La administración de Trump ha recurrido repetidamente al expediente de emergencia de la Corte Suprema para pedir a los jueces este año que permitan la implementación de sus políticas que han sido impedidas por tribunales inferiores.

A diferencia del trabajo habitual de la Corte, estas decisiones se toman con rapidez, sin el beneficio de argumentos orales ni una extensa información escrita. La Corte Suprema ha fallado a favor de la administración en casi todos los casos que ha tenido que revisar desde que Trump regresó a la presidencia en enero.

