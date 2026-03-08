"Elevemos nuestra humilde oración al Señor para que cese el estruendo de las bombas": papa León XIV llama al diálogo en Medio Oriente

El papa León XIV dijo el domingo que seguían llegando noticias muy preocupantes desde Irán y todo Medio Oriente, por lo que instó a poner fin a la violencia y a renovar los esfuerzos para abrir un espacio de diálogo.

En la oración del Ángelus en la plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano, el pontífice aseguró que el conflicto estaba alimentando el miedo y el odio, al tiempo que expresó su preocupación en caso de que llegue escalarse más y afecte a otros países, incluido el "querido Líbano".

VEA TAMBIÉN Ataques de Israel y Estados Unidos contra el régimen de Irán se concentraron en refinerías y en centros de almacenamiento de combustible o

"Elevemos nuestra humilde oración al Señor para que cese el estruendo de las bombas, para que las armas callen y se abra un espacio para el diálogo en el que se puedan escuchar las voces de los pueblos", imploró el papa León XIV.

Las noticias procedentes de la región "siguen suscitando una profunda consternación", declaró el papa, nacido en Estados Unidos, al término de la oración del Ángelus.

El domingo, los habitantes de Teherán se despertaron bajo una capa de humo negro que se desprendía de varios depósitos de petróleo en llamas tras haber sido blanco de ataques israelíes y de Estados Unidos en el marco de la Operación Furia Épica contra el régimen iraní.

Mientras el régimen de Irán se prepara para revelar el nombre de su nuevo líder supremo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha negado a descartar el envío de tropas terrestres de su país hasta Irán.

Las represalias iraníes con misiles y drones han tenido como objetivo numerosos países del Golfo y, en general, otras regiones de Medio Oriente.

Trump declaró este domingo que el próximo líder supremo del régimen de Irán "no durará mucho" sin su aprobación, después de que la Asamblea de Expertos anunciara que eligió al sucesor de Alí Jamenei, muerto en el primer día de la ofensiva de Estados Unidos e Israel que desató el conflicto.

"Tendrá que obtener nuestra aprobación", aseveró Trump a ABC News. "Si no la obtiene, no durará mucho".

El régimen de Irán, por su parte, reiteró que el "pueblo iraní" debe elegir a su líder. "No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Es responsabilidad del pueblo iraní elegir a su nuevo líder", declaró el ministro de Relaciones Exteriores del régimen, Abás Araqchi.

Araghchi además destacó que es "evidente" que los misiles iraníes no pueden atacar territorio de Estados Unidos, pero advirtió: "Lo que sí podemos hacer es atacar las bases e instalaciones estadounidenses que nos rodean".