NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Actor

Luto en el cine: falleció a los 74 años el actor Tom Noonan de cintas como ‘RoboCop’ y ‘El último gran héroe’

febrero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Tom Noonan | Foto: EFE
Tom Noonan | Foto: EFE
Tom Noonan, guionista, actor y director, llegó al mundo de la pantalla gigante con papeles pequeños en algunas películas en 1980.

Hollywood vive un día triste tras conocerse la noticia del fallecimiento del actor Tom Noonan, reconocido por su participación en cintas como "RoboCop 2" y "El último gran héroe", a los 74 años.

La noticia de su fallecimiento la dio a conocer el director de cine Fred Dekker, quien no reveló la causa de la muerte del actor.

Por medio de un comunicado, Dekker expresó: "Con gran tristeza comunico el fallecimiento de Tom Noonan".

El cineasta, conocido por dirigir la cinta "Una pandilla", alabó la participación de Noonan en dicho proyecto diciendo: "La inolvidable interpretación de Tom como Frankenstein en 'Una pandilla' alucinante es uno de los momentos más destacados de mi modesta filmografía".

Pero también recordó la colaboración que hicieron en "Manhunter", en donde destacó su interpretación de "Francis Dollarhy".

o

"Quería desesperadamente que Tom leyera el guion y considerara el papel, pero sabía que conseguirlo era probablemente una apuesta arriesgada. No obstante, accedió a reunirse conmigo en su apartamento de Hollywood para hablar del papel", agregó.

Su escrito concluyó lamentando la partida de a quien calificó como "un gran talento" y quien era un "proverbial caballero y erudito".

Tom Noonan, guionista, actor y director, llegó al mundo de la pantalla gigante con papeles pequeños en algunas películas en 1980.

Sin embargo, su momento de éxito y reconocimiento se dio en 1986 cuando le dio vida a Francis Dollarhyde en "Manhunter" un thriller policial.

Un año después le dio vida al mítico Frankenstein en "The Monster Squad" y en 1990 empezó a convertirse en el foco cuando interpretó a Caín en "RoboCop 2".

Luego se volvió más famoso cuando se convirtió en el villano de la película "El último gran héroe" junto a Arnold Schwarzenegger.

Otras producciones exitosas en las que estuvo son: "The House of the Devil", "Law & Order", "CSI", "The Blacklist", "The X-Files" y "Animals".

Temas relacionados:

Actor

Muerte

Fallecimiento

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estas son las menciones de Iván Cepeda en los computadores del criminal de las Farc 'Raúl Reyes' por las que piden a la justicia de EE. UU. investigar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Ha sido un error sacar al señor Jerí antes de las elecciones": excongresista peruano sobre la destitución del presidente de su país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Inicia venta de gasolina “Súper Premium” de 97 octanos en seis estaciones de Caracas a 1 dólar por litro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Algunas agrupaciones políticas por mayoría han llevado las riendas del país": analista explica la situación política de Perú tras la destitución del presidente Jerí

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Delcy a veces parece la empleada estrella de la CIA": expertos analizan nombramientos en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Tarek William Saab (AFP)
Tarek William Saab

Advierten sobre el grave riesgo de que Tarek William Saab siga siendo el fiscal del régimen venezolano

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela y Captura de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
El Pollo Carvajal

Revelan audios en los que 'El Pollo' Carvajal habría incriminado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional: habló de "organizaciones criminales paramilitares"

Captura Nicolás Maduro - Foto: EFE
Regimen chavista

Lo que se sabe de la visita consular a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio mantiene "conversaciones secretas" con el nieto de Raúl Castro, según Axios

María Corina Machado y Delcy Rodríguez
Elecciones en Venezuela

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Más de Entretenimiento

Ver más
Alejandro Sanz y Shakira - Foto EFE
Shakira

El indiscreto comentario que hizo Shakira frente a la novia de Alejandro Sanz que causa furor entre los seguidores

Reina del Carnaval de Barranquilla - Foto por Carnaval de Barranquilla 2026
Carnaval de Barranquilla

Indignación por beso sin consentimiento a la Reina del Carnaval de Barranquilla en Colombia

Bad Bunny, artista puertorriqueño / FOTO: EFE
Música

Bad Bunny es el único latino dentro del top de artistas que más álbumes vendió en 2025, pero quedó lejos del primer lugar

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Tarek William Saab, fiscal del régimen de Maduro - Foto: EFE
Tarek William Saab

“Si se quiere extender el cubrimiento de la ley de amnistía, no puede ser por crímenes de lesa humanidad”: abogado sobre las peticiones de Tarek William Saab

Basquetbolista portando medias de la NBA - Foto de referencia: AFP
NBA

Estrella de la NBA anuncia su retiro a los 40 años: "¡Eso es todo! Después de 21 años, me alejo del baloncesto"

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Estados Unidos y Venezuela

Estados Unidos ya habría devuelto a Venezuela los 500 millones de dólares de venta inicial del petróleo

Francisco 'Pacho' Maturana | Foto: EFE
Entrenador

Francisco 'Pacho' Maturana fue incluido en la lista de los 50 mejores entrenadores de la historia del fútbol por reconocida revista

Kevin Serna, jugador colombiano en Fluminense - Foto: AFP
Fluminense

Fluminense habría tomado una determinación frente al futuro del colombiano Kevin Serna y la posibilidad de ir a Boca Juniors

Alejandro Sanz y Shakira - Foto EFE
Shakira

El indiscreto comentario que hizo Shakira frente a la novia de Alejandro Sanz que causa furor entre los seguidores

Agujero negro | Foto Canva
Agujero negro

Científicos observan la impresionante resurrección cósmica de un agujero que llevaba más de 100 millones de años dormido

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre