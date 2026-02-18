Luto en el cine: falleció a los 74 años el actor Tom Noonan de cintas como ‘RoboCop’ y ‘El último gran héroe’

Hollywood vive un día triste tras conocerse la noticia del fallecimiento del actor Tom Noonan, reconocido por su participación en cintas como "RoboCop 2" y "El último gran héroe", a los 74 años.

La noticia de su fallecimiento la dio a conocer el director de cine Fred Dekker, quien no reveló la causa de la muerte del actor.

Por medio de un comunicado, Dekker expresó: "Con gran tristeza comunico el fallecimiento de Tom Noonan".

El cineasta, conocido por dirigir la cinta "Una pandilla", alabó la participación de Noonan en dicho proyecto diciendo: "La inolvidable interpretación de Tom como Frankenstein en 'Una pandilla' alucinante es uno de los momentos más destacados de mi modesta filmografía".

Pero también recordó la colaboración que hicieron en "Manhunter", en donde destacó su interpretación de "Francis Dollarhy".

"Quería desesperadamente que Tom leyera el guion y considerara el papel, pero sabía que conseguirlo era probablemente una apuesta arriesgada. No obstante, accedió a reunirse conmigo en su apartamento de Hollywood para hablar del papel", agregó.

Su escrito concluyó lamentando la partida de a quien calificó como "un gran talento" y quien era un "proverbial caballero y erudito".

Tom Noonan, guionista, actor y director, llegó al mundo de la pantalla gigante con papeles pequeños en algunas películas en 1980.

Sin embargo, su momento de éxito y reconocimiento se dio en 1986 cuando le dio vida a Francis Dollarhyde en "Manhunter" un thriller policial.

Un año después le dio vida al mítico Frankenstein en "The Monster Squad" y en 1990 empezó a convertirse en el foco cuando interpretó a Caín en "RoboCop 2".

Luego se volvió más famoso cuando se convirtió en el villano de la película "El último gran héroe" junto a Arnold Schwarzenegger.

Otras producciones exitosas en las que estuvo son: "The House of the Devil", "Law & Order", "CSI", "The Blacklist", "The X-Files" y "Animals".