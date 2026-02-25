Expertos analizan los temas clave del primer Discurso del Estado la Unión de Donald Trump

El presidente Donald Trump dedicó un segmento significativo de su discurso del Estado de la Unión a la situación venezolana, presentando la captura de Nicolás Maduro como "una de las mayores hazañas de poder y confianza en la historia mundial".

La intervención militar estadounidense en Venezuela ocupó un espacio destacado en el mensaje presidencial ante el Congreso, donde Trump enfatizó logros en materia de seguridad hemisférica y cooperación energética.

Al respecto, Zayra Badillo, académica, especialista en Relaciones Internacionales; Santiago Carranco Paredes, analista político y Francisco Velasco, periodista, hablaron en NTN24.

Badillo señaló que "traer a Venezuela tiene dos funciones" en el discurso presidencial: "proyectar nuevamente el triunfalismo" y demostrar que "Estados Unidos vuelve a tener el control geopolítico de su región".

Además, destacó que el tema busca "afianzar sus relaciones con la comunidad latinoamericana, que se han visto afectadas por esta oleada de arrestos a población indocumentada".

Por su parte, el analista político interpretó el mensaje como parte de una estrategia más amplia: "Estados Unidos pasó de ser una hegemonía que convencía por medio de la cooperación a convertirse directamente en un Estado que está velando por sus propios intereses y su propia política exterior".

Carranco agregó: "Venezuela creo que también, más allá de todo lo que pasó el tema es bastante simbólico".

El periodista Francisco observó que Trump "llega a este discurso con una popularidad bastante menor" debido al costo de la vida y otras preocupaciones domésticas.