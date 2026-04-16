Israel advierte que si Irán rechaza diálogos de Estados Unidos habrá ataques "aún más dolorosos"

Este jueves l ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró el jueves que, si Irán rechaza una propuesta estadounidense en la que se le exige, entre otras cosas, renunciar al "armamento nuclear", Israel lanzará ataques "aún más dolorosos" contra nuevos objetivos.

"Irán se encuentra en una encrucijada histórica: un camino consiste en renunciar al terrorismo y al armamento nuclear, en conformidad con la propuesta estadounidense; el otro conduce a un abismo", afirmó el ministro durante una ceremonia.

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"Si el régimen iraní elige la segunda opción", descubrirá muy rápidamente que Israel puede bombardear objetivos que resulten "aún más dolorosos" que los que ya ha atacado, añadió.

Esta nueva declaración el Gobierno israelí llega horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista a la cadena Fox, asegurara que los ataques contra el régimen de Irán podrían llegar a un final pronto.

"Creo que está a punto de terminar, sí. Quiero decir que lo veo muy cerca de terminar. ¿Sabes qué? Si me retirara ahora mismo, les llevaría 20 años reconstruir ese país, y no hemos terminado. Veremos qué pasa. Creo que tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo", aseguró Trump.

Más tarde, a través de su red social Truth Social, el mandatario aseguró que China acordó no suministrar armas a la República Islámica.

En esa misma línea, el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, dijo en su conferencia de Turning Point USA que “después de 49 años, por supuesto que hay mucha desconfianza entre irán y Estados Unidos, no se va a resolver ese problema de la noche a la mañana, pero sí creo que las personas con las que estábamos sentados querían llegar a un acuerdo”.

“El presidente estableció una política, Irán no puede tener un arma nuclear y ahora mismo estamos negociando para que eso suceda”, aseguró Vance.

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En paralelo, los líderes de Israel y Líbano hablarán este jueves.

"Intentando crear un poco de espacio para respirar entre Israel y el Líbano. Hace mucho tiempo que los dos líderes no hablan, unos 34 años. Será mañana. ¡Genial!", anunció Trump en su red Truth Social.

Líbano se vio arrastrada a la guerra de Oriente Medio el 2 de marzo, cuando el movimiento proiraní Hezbolá atacó a Israel.

Desde entonces, los ataques israelíes han matado a más de 2.000 personas y desplazado a más de un millón en Líbano, pese a los llamados internacionales a un alto el fuego.