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Martes, 07 de abril de 2026
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Bill Gates

Bajo presión: Bill Gates testificará ante la comisión del Congreso de EE. UU. sobre el caso Epstein

abril 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Bill Gates | Foto EFE
Bill Gates | Foto EFE
Un borrador de correo electrónico escrito por Epstein, publicado por el Departamento de Justicia, menciona relaciones extramatrimoniales de Gates con “chicas rusas”.

El multimillonario Bill Gates declarará el 10 de junio ante una comisión del Congreso de Estados Unidos que investiga las conexiones del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

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El cofundador de Microsoft figura entre los nombres que aparecen en documentos publicados por el Departamento de Justicia, que revelaron amistades cercanas, operaciones financieras ilícitas y fotos privadas de destacadas personalidades con Epstein.

Según un portavoz del multimillonario, Gates "se alegra" de la oportunidad de comparar ante la comisión.

"Nunca asistió ni participó en ningún acto ilegal de Epstein", por eso "está deseando responder a las preguntas de la comisión para apoyar esta importante labor", agregó.

A finales de febrero, Gates declaró ante los miembros de la junta de su fundación que los vínculos con Epstein fueron un "enorme error". Aunque negó cualquier implicación en las actividades delictivas del financiero, quien se suicidó en prisión en 2019 cuando esperaba para ser juzgado por tráfico sexual de menores.

"No hice nada ilegal. No vi nada ilegal", dijo entonces Gates según una grabación de esa declaración a la que tuvo acceso The Wall Street Journal.

El multimillonario reconoció que su relación con Epstein comenzó en 2011, tres años después de que el exfinanciero se declarara culpable de incitación a la prostitución de una menor.

Un borrador de correo electrónico escrito por Epstein, publicado por el Departamento de Justicia, menciona relaciones extramatrimoniales de Gates.

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En el mensaje, que al parecer no llegó a enviarse, el delincuente sexual se jactaba de haber ayudado a "Bill" a conseguir medicamentos para "remediar las consecuencias de haber tenido relaciones sexuales con chicas rusas".

Finalmente, Gates reconoció en la asamblea dos aventuras, pero negó cualquier relación con víctimas de Epstein.

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