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Comando Sur

Comando Sur de EE. UU. se prepara para amenazas con imponentes ejercicios militares en Latinoamérica

abril 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
El coronel Jared Koelling, director de los ejercicios, habló en entrevista exclusiva en NTN24.

El Comando Sur de Estados Unidos ha desplegado durante los últimos días en territorio salvadoreño una serie de ejercicios militares multinacionales que buscan fortalecer la cooperación regional ante posibles amenazas a la seguridad hemisférica.

La operación Centam Guardian 26, que se desarrolla entre el 16 y 27 de abril de 2026, representa una continuidad de las ediciones realizadas anualmente desde 2022.

Siete naciones participan activamente en estas maniobras: Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Belice y República Dominicana.

El coronel Jared Koelling, director de los ejercicios, explicó en entrevista exclusiva que "el objetivo es, obviamente, fortalecer la cooperación y colaboración hemisférica entre las entidades civiles interinstitucionales, nacionales y excepcionales".

Los entrenamientos militares contemplan un escenario ficticio que combina dos crisis simultáneas. Según detalló el coronel Koelling, "tenemos un escenario ficticio de una organización criminal transnacional que está causando una situación de seguridad aquí en El Salvador".

En este contexto, se simula que el Consejo de Seguridad de la ONU autoriza el despliegue de una Fuerza de Tarea Conjunta Multinacional para restablecer la seguridad y estabilidad.

El segundo componente del ejercicio contempla la respuesta ante desastres naturales.

"Mientras esta Fuerza Conjunta integrada por 7 naciones se encuentra aquí, se produce un terremoto. Esto genera una nueva crisis que requiere respuesta", explicó el director de las maniobras, añadiendo que "las Fuerzas de Asistencia Humanitaria y de Respuesta ante Desastres se activan, tal como lo harían en una situación real".

Las prácticas incluyen ejercicios de fuego abierto, entrenamientos de rescates médicos y simulaciones militares por tierra, mar y aire.

Actualmente, Estados Unidos ha designado a 10 grupos criminales en América Latina como organizaciones terroristas, entre ellos siete cárteles mexicanos, el Tren de Aragua, y grupos colombianos como el ELN, la Segunda Marquetalia y disidencias de las FARC.

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