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Martes, 28 de abril de 2026
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Delcy Rodríguez

Pese a apoyo de Trump, encuesta revela que los venezolanos no aprueban respaldo a Delcy Rodríguez: "son figuras que flanquearon a Chávez y a Maduro"

abril 28, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
Rubén Chirinos, presidente de la encuestadora venezolana Meganálisis, dijo en NTN24 que el régimen le ha causado "daños profundos" a la venezolanidad.

Las conclusiones más importantes que han dejado los resultados de la última encuesta nacional de Meganálisis es que Venezuela exige elecciones ya y que la gran mayoría de los venezolanos no aprueban el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Delcy Rodríguez.

El sondeo fue realizado entre el 13 y el 20 de abril y tiene un margen de error de tan solo el 2%. La medición muestra un respaldo contundente, un respaldo ciudadano, a la convocatoria inmediata de elecciones.

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"Son décadas, son figuras que respaldaron o flanquearon a Chávez, a Maduro. En este caso, Delcy fue mucho más protagonista con Nicolás Maduro, pero hablamos de más de una década estando en pantalla, por ejemplo, negando la migración en la ONU, cuando son daños que se le han causado a la venezolanidad, daños profundos", dijo Rubén Chirinos, presidente de la encuestadora venezolana Meganálisis, quien hizo la medición.

"No sirve un jingle, no van a servir blanqueamientos meramente cosméticos porque los venezolanos lo detectan como tal; un cambio de color de camisa, tratar de cambiar el tono de voz, no cambia la imagen que tienen los venezolanos de ellos. En este caso, de Delcy. No lo va a cambiar en lo absoluto", agregó.

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