Así sería el diseño del nuevo pasaporte en Colombia tras imágenes mostradas por el presidente Petro

El presidente colombiano Gustavo Petro dio a conocer imágenes de cómo quedará el nuevo diseño del pasaporte tras un convenio de la Cancillería de Colombia y la Imprenta Nacional junto a la Casa da Moeda S.A. de Portugal.

El mandatario dio a conocer algunas imágenes del nuevo documento de viaje que entrará en vigencia a partir del próximo 1 de abril y el cual también ha generado dudas en los entes de control.

“Ya tenemos el pasaporte, no me lo dejas para mostrarlo así, rápido, ¿no? Se va a presentar al mundo”, dijo el mandatario este martes desde Córdoba.

“Este va a ser así, rápido, rápido. Este va a ser nuestro… Pero rápido… Me dicen que va a ser el cuarto mejor del mundo por seguridad”, añadió.

El jefe de Estado mostró las imágenes del nuevo pasaporte que se encontraban en un folleto que le alcanzó una de sus funcionarias.

En las imágenes se alcanzaron a observar los diseños de las hojas y cómo se verá el documento que lleva la información como la fotografía y los datos de los viajeros.

Cabe resaltar que el proceso para el cambio de pasaportes ha estado marcado por denuncias de irregularidades alertadas incluso por la Procuraduría y la Contraloría de Colombia.

Meses atrás, el Ministerio Público demandó el contrato de la Cancillería con la Imprenta y la Casa de la Moneda de Portugal por supuestas irregularidades en la contratación, falta de planeación, omisión de licitación y subcontratación.

La Contraloría, por su parte, advirtió posible “incertidumbre y riesgo financiero” dada la falta de estimación de los costos del contrato.