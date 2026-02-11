¿Los Rodríguez siguen militando en el PSUV? Crecen dudas por video que resurgió en redes y que califican de “estrategia” de los encargados del régimen venezolano

Un video del 2010 que muestra a Delcy Rodríguez anunciando la creación de un movimiento político, "Somos Venezuela", ha regresado al discurso público. Esto ocurre en un momento sumamente delicado para la política venezolana, planteando la cuestión: ¿qué intención subyace este renovado interés?

En el video, Delcy Rodríguez anuncia su separación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la formación del nuevo movimiento político.

"No existe doble militancia", afirma Rodríguez, dirigiéndose a quienes antes habían militado en el PSUV. Este mensaje resurge ahora, alimentando la especulación sobre la reorganización de las fuerzas políticas en Venezuela.

Walter Molina, politólogo, comentó en NTN24: "Yo no creo en las casualidades en política, creo en intencionalidad".

Según él, el resurgimiento del video es una táctica política orquestada para distraer o enfocar la atención pública: "ellos buscan, además, como siempre, generar matrices de opinión".

Para muchos analistas, como Molina, este resurgimiento podría ser parte de una estrategia para lavar la imagen de integrantes del régimen de cara a un posible proceso electoral futuro.

"Limpiar implica hacer parecer que ellos ya no son lo que fueron Chávez y Maduro; se alejan del rojo", señala Molina.

El politólogo también destaca el papel clave que juegan actores como Jorge Rodríguez, uno de los principales arquitectos de las maniobras políticas del chavismo. Según Molina, el objetivo es "resistir lo más que se pueda", esperar a las elecciones intermedias en Estados Unidos y posicionarse para futuras elecciones en Venezuela, siendo flexibles en sus alianzas internacionales.