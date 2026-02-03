NTN24
Martes, 03 de febrero de 2026
Estrenos musicales

Confirman la fecha en la que será lanzada la última canción de Yeison Jiménez

febrero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Homenaje a Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: EFE
El productor, con quien Yeison lanzó distintas canciones como ‘No te voy a perdonar’ y ‘Destino final’, compartió un fragmento del que sería su nuevo éxito musical.

Tras varios homenajes en honor al fallecido cantante colombiano Yeison Jiménez, el reconocido productor Georgy Parra dio a conocer un fragmento de la que sería la última canción que el artista grabó antes del trágico accidente que acabó con su vida.

A través de sus redes sociales, el productor con quien Yeison lanzó distintas canciones como ‘No te voy a perdonar’ y ‘Destino final’ compartió un fragmento del que sería su nuevo éxito musical y la fecha en el que será estrenado.

“Este jueves 5 de febrero ‘Dime que sí’. Con el corazón Salvaje. ¡Gracias Jimenistas, gracias Colombia!”, escribió el productor junto a una fotografía del Jiménez.

Parra explicó anteriormente que las canciones de Yeison Jiménez se encontraba resguardadas mientras la familia adelantaba los procesos legales pertinentes tras su muerte.

Asimismo, aseguró que los lanzamientos póstumos debían ser autorizados por sus familiares, quienes son los responsables del catálogo musical del artista.

Según explicó, la única canción confirmada y lista para su publicación es "Dime que sí", la cual hace parte de grabaciones previas a su fallecimiento.

Es de señalar que el cantante colombiano Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo.

La avioneta en la que se transportaban desde la vereda Romita en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá, con destino a Medellín, no logró tomar altura e impactó minutos después del despegue.

Las identidades de las otras personas que perecieron junto al reconocido cantante son: Fernando Torres Rojas (piloto), Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

