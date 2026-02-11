NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Presos políticos en Venezuela

El drama de la familia Sequea con cuatro integrantes presos del régimen venezolano y dos militares pedidos en extradición desde Colombia

febrero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Juvenal Sequea, quien permanece en prisión domiciliaria en Bogotá, y su abogado Juan David Grimaldos Martínez, relataron en La Noche de NTN24 el drama que vive la familia.

Dos militares venezolanos que se rebelaron contra el régimen de Nicolás Maduro enfrentan un incierto futuro en Colombia. Los hermanos Juven José y Juvenal Sequea Torres, mayores de la Guardia Nacional Bolivariana con 23 años de carrera militar, están en riesgo de extradición mientras sus familiares permanecen encarcelados en Venezuela como parte de la represión sistemática del chavismo.

La Fiscalía General de Colombia emitió el pasado 9 de febrero orden de captura con fines de extradición contra Juven José Sequea, acusado por el régimen venezolano de cinco cargos vinculados con terrorismo: traición a la patria, rebelión, conspiración con gobierno extranjero, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación. La dictadura chavista también solicita la extradición de su hermano Juvenal.

La persecución contra los hermanos Sequea comenzó después de su participación en los eventos del 30 de abril de 2019, cuando apoyaron al entonces presidente interino Juan Guaidó y la liberación del líder opositor Leopoldo López.

o

Ambos militares fueron posteriormente vinculados a la denominada Operación Gedeón de mayo de 2020, que según la fiscalía del régimen fue preparada desde Colombia para capturar a Maduro. En septiembre de 2020, las autoridades colombianas los capturaron en Bogotá. Tras un preacuerdo con la fiscalía, recibieron condena de seis años de prisión por entrenamiento para actividades ilícitas.

Juven José cumplió su pena el pasado 4 de febrero en detención domiciliaria, según auto de libertad proferido el 30 de enero por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Zipaquirá. Sin embargo, inmediatamente después de notificarse su libertad, fue recapturado con fines de extradición y permanece recluido en la URI de Puente Aranda, Bogotá. Juvenal, por su parte, denuncia que cumplió su condena hace tres meses, pero continúa en prisión domiciliaria.

"Nosotros, como militares venezolanos, somos los garantes, somos los que estamos en primera línea llamados a defender nuestro pueblo", explicó Juvenal Sequea en entrevista exclusiva con La Noche de NTN24.

“En virtud a ese llamado atendimos al clamor del pueblo”, añadió.

La Fiscalía de Colombia decide apresarnos a nosotros, imputarnos esos delitos y es en esos momentos que nos sentimos solos pese a que antes tuvimos el apoyo de Colombia”, agregó.

Juan David Grimaldos Martínez, abogado defensor de los hermanos Sequea en Colombia, denunció graves violaciones al debido proceso. "Nunca se corrió traslado de la solicitud al abogado defensor ni al solicitado para que en el término de diez días se aporten pruebas", explicó.

La defensa planea interponer acciones de tutela argumentando que se trata de delitos políticos, excluidos de extradición según la Constitución colombiana, y aplicar el principio de "non refoulement" (no devolución) cuando existe peligro de tortura.

o

La represión del régimen se extendió a la familia Sequea mediante el método conocido como "Sippenhaft", práctica nazi de perseguir a familiares de opositores. Mery Torres, madre de 71 años, fue secuestrada en septiembre de 2025 junto a su sobrina Zoris Gutiérrez. Tras dos meses de desaparición forzada, se confirmó que estaban en el centro de detención Zona 7 de Boleíta. Pese a medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su crítico estado de salud, Mery permanece en el INOF en aislamiento prolongado.

Antonio Sequea, hermano de Juven y Juvenal, capitán de la Guardia Nacional, lleva seis años en la cárcel El Rodeo 1, donde ha sufrido torturas sistemáticas, desapariciones forzadas y castigos que incluyen electricidad y aislamiento. Fernando Noya, cuñado español de Antonio, también permanece preso desde hace seis años.

"Yo estoy seguro que ni la extradición de mi hermano ni la mía va a ser a Venezuela", afirmó Juvenal. "No porque tenga miedo, sino porque no permito que otras personas con conciencia que estén seguros de lo que está viviendo nuestra gente en Venezuela y sabe que es un gobierno de facto, vayan a permitir que eso suceda".

Fatima Sequea, hermana de Juven, Juvenial y Antonio, denunció que su madre se encuentra en un estado deplorable.

“El tema de mi madre es gravísimo. No ha tenido derecho a la defensa ni al debido proceso. Están en un estado deplorable, deprimente y extremadamente delgada”, dijo.

Según datos verificados por la ONG Foro Penal, el régimen mantiene recluidos a 185 militares entre los 639 prisioneros políticos que continúan en cárceles venezolanas, a pesar de las 431 excarcelaciones anunciadas tras el 8 de enero.

Temas relacionados:

Presos políticos en Venezuela

Excarcelaciones en Venezuela

Familiares de presos políticos

Persecución

Régimen venezolano

Cárcel

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El drama de la familia Sequea con cuatro integrantes presos del régimen venezolano y dos militares pedidos en extradición desde Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Hacer competitiva a la industria petrolera no se puede si no hay un avance institucional, dice Héctor Schamis sobre Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Esta generación ha perdido el miedo": estudiantes saldrán a las calles de Venezuela para pedir libertad de los presos políticos y una transición democrática

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es similar a lo que se vio con operación en Venezuela": expertos analizan medidas de EE. UU. sobre Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Revuelo en Ecuador: ¿en qué consisten los casos ‘Goleada’ y ‘Triple A’ por los que arrestaron al alcalde de Guayaquil?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Cuando uno analiza artículo por artículo se percata que es absolutamente excluyente": Zair Mundaray sobre la ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Dron (vehículo aéreo no tripulado) - Foto de referencia: Pexels
Texas

"El uso de drones en la frontera es común desde hace dos o tres años, se usa por los narcos por temas de vigilancia": experto sobre sobrevuelos de drones de cárteles mexicanos en territorio de EE. UU.

Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez

¿Los Rodríguez siguen militando en el PSUV? Crecen dudas por video que resurgió en redes y que califican de “estrategia” de los encargados del régimen venezolano

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil (AFP)
Ecuador

Revuelo en Ecuador: ¿en qué consisten los casos ‘Goleada’ y ‘Triple A’ por los que arrestaron al alcalde de Guayaquil?

Dron | Foto referencia: Canva
Drones

"Son drones que los mismos grupos criminales adaptan a partir de lo que encuentran en el mercado de manera legal": analista sobre narcodrones que violaron espacio aéreo de EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Alex Saab | Foto: EFE
Álex Saab

"Desde hace mucho se sabe que Delcy Rodríguez no tiene buena relación con él y que no hace parte de su elenco de confianza": experto analiza versiones sobre captura de Alex Saab

Edmundo González y su yerno Rafael Tudares - Fotos: EFE y X @MarianaGTudares
Excarcelaciones en Venezuela

"La liberación de Rafael no borra lo ocurrido": Edmundo González se pronuncia sobre la excarcelación de su yerno

Nicolás Maduro Guerra (AFP)
Régimen venezolano

¿Cómo logró Nicolás Maduro Guerra entrar a Medellín a reunirse con guerrilleros?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Alex Saab | Foto: EFE
Álex Saab

"Desde hace mucho se sabe que Delcy Rodríguez no tiene buena relación con él y que no hace parte de su elenco de confianza": experto analiza versiones sobre captura de Alex Saab

Shakira, cantante colombiana - Fotos: X / EFE
Shakira

Video: Shakira sufre caída en pleno concierto en El Salvador que preocupó a sus fans

Tenista Iga Swiatek | Foto: EFE
Abierto de Australia

Al estilo de 'Matrix': así fue el impactante punto que marcó la número dos del mundo en el Abierto de Australia

Edmundo González y su yerno Rafael Tudares - Fotos: EFE y X @MarianaGTudares
Excarcelaciones en Venezuela

"La liberación de Rafael no borra lo ocurrido": Edmundo González se pronuncia sobre la excarcelación de su yerno

Fuera de lugar - Foto de referencia Canva
Fútbol

Sistema semiautomático para el fuera de lugar con ayuda de la IA se está implementando por primera vez en este país latinoamericano

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: Captura de pantalla
Donald Trump

Médico explica el hematoma que le apareció a Donald Trump en su mano izquierda durante la inauguración de la “junta de paz” en Davos

Nicolás Maduro Guerra (AFP)
Régimen venezolano

¿Cómo logró Nicolás Maduro Guerra entrar a Medellín a reunirse con guerrilleros?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre