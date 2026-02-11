El drama de la familia Sequea con cuatro integrantes presos del régimen venezolano y dos militares pedidos en extradición desde Colombia

Dos militares venezolanos que se rebelaron contra el régimen de Nicolás Maduro enfrentan un incierto futuro en Colombia. Los hermanos Juven José y Juvenal Sequea Torres, mayores de la Guardia Nacional Bolivariana con 23 años de carrera militar, están en riesgo de extradición mientras sus familiares permanecen encarcelados en Venezuela como parte de la represión sistemática del chavismo.

La Fiscalía General de Colombia emitió el pasado 9 de febrero orden de captura con fines de extradición contra Juven José Sequea, acusado por el régimen venezolano de cinco cargos vinculados con terrorismo: traición a la patria, rebelión, conspiración con gobierno extranjero, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación. La dictadura chavista también solicita la extradición de su hermano Juvenal.

La persecución contra los hermanos Sequea comenzó después de su participación en los eventos del 30 de abril de 2019, cuando apoyaron al entonces presidente interino Juan Guaidó y la liberación del líder opositor Leopoldo López.

Ambos militares fueron posteriormente vinculados a la denominada Operación Gedeón de mayo de 2020, que según la fiscalía del régimen fue preparada desde Colombia para capturar a Maduro. En septiembre de 2020, las autoridades colombianas los capturaron en Bogotá. Tras un preacuerdo con la fiscalía, recibieron condena de seis años de prisión por entrenamiento para actividades ilícitas.

Juven José cumplió su pena el pasado 4 de febrero en detención domiciliaria, según auto de libertad proferido el 30 de enero por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Zipaquirá. Sin embargo, inmediatamente después de notificarse su libertad, fue recapturado con fines de extradición y permanece recluido en la URI de Puente Aranda, Bogotá. Juvenal, por su parte, denuncia que cumplió su condena hace tres meses, pero continúa en prisión domiciliaria.

"Nosotros, como militares venezolanos, somos los garantes, somos los que estamos en primera línea llamados a defender nuestro pueblo", explicó Juvenal Sequea en entrevista exclusiva con La Noche de NTN24.

“En virtud a ese llamado atendimos al clamor del pueblo”, añadió.

“La Fiscalía de Colombia decide apresarnos a nosotros, imputarnos esos delitos y es en esos momentos que nos sentimos solos pese a que antes tuvimos el apoyo de Colombia”, agregó.

Juan David Grimaldos Martínez, abogado defensor de los hermanos Sequea en Colombia, denunció graves violaciones al debido proceso. "Nunca se corrió traslado de la solicitud al abogado defensor ni al solicitado para que en el término de diez días se aporten pruebas", explicó.

La defensa planea interponer acciones de tutela argumentando que se trata de delitos políticos, excluidos de extradición según la Constitución colombiana, y aplicar el principio de "non refoulement" (no devolución) cuando existe peligro de tortura.

La represión del régimen se extendió a la familia Sequea mediante el método conocido como "Sippenhaft", práctica nazi de perseguir a familiares de opositores. Mery Torres, madre de 71 años, fue secuestrada en septiembre de 2025 junto a su sobrina Zoris Gutiérrez. Tras dos meses de desaparición forzada, se confirmó que estaban en el centro de detención Zona 7 de Boleíta. Pese a medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su crítico estado de salud, Mery permanece en el INOF en aislamiento prolongado.

Antonio Sequea, hermano de Juven y Juvenal, capitán de la Guardia Nacional, lleva seis años en la cárcel El Rodeo 1, donde ha sufrido torturas sistemáticas, desapariciones forzadas y castigos que incluyen electricidad y aislamiento. Fernando Noya, cuñado español de Antonio, también permanece preso desde hace seis años.

"Yo estoy seguro que ni la extradición de mi hermano ni la mía va a ser a Venezuela", afirmó Juvenal. "No porque tenga miedo, sino porque no permito que otras personas con conciencia que estén seguros de lo que está viviendo nuestra gente en Venezuela y sabe que es un gobierno de facto, vayan a permitir que eso suceda".

Fatima Sequea, hermana de Juven, Juvenial y Antonio, denunció que su madre se encuentra en un estado deplorable.

“El tema de mi madre es gravísimo. No ha tenido derecho a la defensa ni al debido proceso. Están en un estado deplorable, deprimente y extremadamente delgada”, dijo.

Según datos verificados por la ONG Foro Penal, el régimen mantiene recluidos a 185 militares entre los 639 prisioneros políticos que continúan en cárceles venezolanas, a pesar de las 431 excarcelaciones anunciadas tras el 8 de enero.