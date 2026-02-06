NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
Jorge Rodríguez

"Pretende que el país olvide los verdugos que fueron hasta el 3 de enero": Alejandro Hernández sobre discurso de Jorge Rodríguez sobre el "perdón"

febrero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En el programa La Tarde de NTN24, el periodista y director de La Gran Aldea, Alejandro Hernández, analizó el polémico discurso de Rodríguez.

En el programa La Tarde de NTN24, el periodista y director de La Gran Aldea, Alejandro Hernández, analizó la ley de amnistía propuesta por Delcy Rodríguez que calificó como “incompleta” y aseguró que la ley deja “un gran margen de maniobra al chavismo para nuevos encarcelamientos, pero también para seguir negociando lamentablemente con la dignidad de los presos”.

o

Ahora, en un nuevo show del régimen “vemos al camaleónico Jorge Rodríguez hablando del perdón de que a él nunca le han gustado los presos, un señor que hasta hace nada decía que no, que nadie iba a tener beneficios procesales”, explicó.

Recordó que Rodríguez ha jugado un papel importante en la captura de los presos políticos. Hernández enfatizó que ha sido “un señor encargado más bien del apresamiento y del encarcelamiento de cientos y cientos de venezolanos que simplemente estaban marchando porque se habían robado las elecciones el pasado 28 de julio del año 2024”.

Sobre su reciente video, donde Rodríguez pide “perdón”, Hernández lo calificó como “cinismo”, puesto que “Jorge Rodríguez habla como si viniera de ser un funcionario de bajo nivel del chavismo, lleva una década siendo uno de los 5 funcionarios más importantes del chavismo

“Es una cosa muy camaleónica, pretenden que a la gente se le olvide que fueron hasta el 3 de enero, pretende que el país olvide los verdugos que fueron hasta el 3 de enero y que hoy las circunstancias cambiaron porque tienen la presión americana”, recalcó.

o

Finalmente, concluyó diciendo que el discurso del régimen y de Rodríguez es una “estrategia de esta gente, es jugar al olvido y lavarse la cara, aprovechando la presión que tienen de la administración Trump”.

Temas relacionados:

Jorge Rodríguez

Delcy Rodríguez

Régimen venezolano

Presos políticos

Ley de Amnistía

