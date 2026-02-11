"El uso de drones en la frontera es común desde hace dos o tres años, se usa por los narcos por temas de vigilancia": experto sobre sobrevuelos de drones de cárteles mexicanos en territorio de EE. UU.

Este miércoles, el Gobierno de Estados Unidos informó que drones pertenecientes a cárteles mexicanos penetraron su espacio aéreo, lo que provocó el cierre temporal del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas.

En ese sentido, el Departamento de Guerra (antes Departamento de Defensa) confirmó haber tomado medidas para desactivar los drones tras detectar la incursión.

Inicialmente, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó un cierre por 10 días en la zona de El Paso, pero la restricción se levantó pocas horas después al considerarse que la amenaza había sido eliminada.

Ante eso, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que su administración no tiene reportes de dicha actividad de drones en la zona fronteriza y se comprometió a investigar el asunto a través del Gabinete de Seguridad.

Raúl Benítez Manaut, experto en narcotráfico e investigador de la Universidad Autónoma de México, habló del tema en La Tarde de NTN24.

“El uso de drones en la frontera es común desde hace dos o tres años, se usa por los narcos por temas de vigilancia. Algunos drones se han detectado con pocas dosis de cocaína”, expresó el entrevistado.

“No se habían detectado sobrevuelos de drones en aeropuertos, hay quienes dicen que se trata de un experimento”, añadió.

Esta situación ocurre en un contexto de alta tensión donde EE. UU. ha incrementado el uso de sistemas anti-drones y vigilancia en la frontera con México.