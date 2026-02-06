¿Sigue Trump considerando a Petro un "líder narco" tras su reunión en la Casa Blanca? Portavoz del Departamento de Estado responde

En El Informativo USA de NTN24, Mignon Houston, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, conversó sobre la reunión que sostuvieron los mandatarios Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca tras meses de tensiones entre ambos gobiernos.

En diálogo con el canal de las Américas, la funcionaria de la administración Trump comentó sobre la reunión que "escuchamos por el presidente vía Truth Social que fue una reunión muy productiva”. “Los dos se llevaron bien en palabras del presidente, ese realmente fue un momento primordial con el presidente de Colombia", mencionó.

Y detalló que tras el encuentro quedó claro que "lo que queremos ver en este hemisferio es que sea seguro y próspero, y necesitamos la ayuda de Colombia", porque saben que "Colombia ha sido un socio durante muchos años y queremos que la cooperación crezca".

"Habrá un frente unido entre Estados Unidos y Colombia para combatir a narcotraficantes, para asegurar que nuestro hemisferio sea seguro. Esperamos que esta reunión con el presidente Petro traiga una nueva era de cooperación", puntualizó.

Houston también fue cuestionada sobre si el presidente Trump sigue considerando a Petro como un "líder narco" tras la reunión, a lo que respondió que: "sabemos que hay sanciones de la OFAC basadas en los esfuerzos del presidente Petro de permitir que Colombia sea un sitio seguro para el tráfico de drogas".

La portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos también se refirió a la situación en Venezuela y la transición democrática en el país.