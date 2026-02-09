NTN24
Lunes, 09 de febrero de 2026
dalái lama

El dalái lama se pronuncia sobre su aparición en archivos desclasificados de Epstein

febrero 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Dalái lama - Foto: EFE
Dalái lama - Foto: EFE
Según las indagaciones, el nombre del dalái lama aparece más de 150 veces en los archivos de Epstein.

El jefe espiritual budista en el exilio dalái lama "nunca se reunió" con Jeffrey Epstein, indicó su oficina este domingo luego de que medios chinos reportaran que su nombre aparece en los archivos publicados por Estados Unidos.

Una investigación de los millones de documentos del expediente Epstein, difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y consultados por la AFP, registró que el nombre del dalái lama aparece en 154 ocasiones.

Sin embargo, no figura ahí ninguna mención de un encuentro entre ambos. "Algunos artículos recientes en medios y publicaciones en las redes sociales sobre los 'expedientes Epstein' tratan de establecer una relación entre su santidad el dalái lama y Jeffrey Epstein", declaró la oficina del líder espiritual en un comunicado publicado en X.

o

"Podemos confirmar sin equivocación que su santidad nunca se encontró con Jeffrey Epstein ni autorizó a nadie a verlo o interactuar con él a su nombre", añadió el comunicado.

La cadena estatal China Global Television Network (CGTN) reportó el jueves que el dalái lama aparece al menos 169 veces en los documentos del caso Epstein.

Según CGTN, un correo de 2012 proveniente de un emisor censurado sugería a una persona asistir a un evento en una isla a donde "el dalái lama vendría".

No obstante, la simple mención del nombre de una persona en los documentos de Epstein no implica que esa persona cometió un acto reprensible.

Epstein fue condenado en 2008 por solicitar los servicios de una menor para prostitución y se suicidó en 2019 mientras estaba en prisión a la espera de juicio por cargos de tráfico sexual.

China, que afirma que el Tíbet es parte de China, fustiga al líder budista que ha realizado toda su vida una campaña por mayor autonomía de esa región, por lo que lo califica de rebelde y separatista.

o

Ganador del Premio Nobel de la Paz y de 90 años de edad, el dalái lama solo tenía 23 años cuando huyó de la capital tibetana Lhasa, pues temía por su vida luego de que tropas chinas reprimieran un levantamiento en 1959. Nunca regresó de su exilio en el norte de la India.

Además, tiene millones de adeptos en el mundo entero, entre ellos muchas personas famosas.

Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Juan Pablo Guanipa / FOTO: NTN24
Juan Pablo Guanipa

“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

