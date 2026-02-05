Omar Pérez, exjugador de Independiente Santa Fe y Boca Juniors, se pronuncia desde una camilla sobre su infarto: "De está también vamos a salir"

Este miércoles se conoció la noticia de que el futbolista argentino Omar Pérez, ídolo de Independiente Santa Fe, sufrió un infarto en Bogotá y tuvo que ser trasladado a la clínica Marly.

Ahora, horas después, fue el mismo exjugador de Boca Juniors quien salió a hablar sobre su estado de salud para darle un poco de tranquila a sus seguidores.

Desde cuenta en la red social de Instagram, Pérez publicó una fotografía suya acostado en camilla de hospital junto a la descripción: "De está también vamos a salir".

"Con dolor, pero mejorando cada hora. Gracias a todos los profesionales que me atendieron. Fue a tiempo y rápido si no... Gracias por tantos mensajes", añadió el jugador.

El campeón de la Copa Sudamericana en 2015 con el conjunto cardenal fue atendido de urgencia en el centro de salud tras presentar una fuerte presión en el pecho. Luego de ser atendido se determinó que sufrió un infarto y debe permanecer bajo control y seguimiento clínico.

La atención para el exjugador, de 44 años, fue inmediata, los especialistas le colocaron un stent y gracias a este pronto procedimiento, se pudo estabilizar su condición de salud.

Ante la noticia, el Independiente Santa Fe emitió un comunicado en el que dejó saber que esperar la pronta recuperación del exjugador.

"Independiente Santa Fe le desea una pronta recuperación a nuestro exjugador Omar Pérez y lamenta la situación de salud vivida el día de ayer. Esperamos que continúe evolucionando satisfactoriamente", señaló el conjunto bogotano.

Omar Pérez es uno de los jugadores más laureados en Santa Fe, equipo con el que obtuvo nueve títulos, entre ellos las dos copas internacionales que lucen en la vitrina cardenal: la Copa Sudamericana 2015 y la Suruga Bank 2016.

Además del conjunto cardenal, también pasó por las filas de equipos colombianos como: Junior, Medellín, Patriotas y Boyacá. Fuera de Colombia jugó en Boca Juniors, Banfield y Jaguares de Chiapas.