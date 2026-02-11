NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Petróleo en Venezuela

Hacer competitiva a la industria petrolera no se puede si no hay un avance institucional, dice Héctor Schamis sobre Venezuela

febrero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El experto habló sobre la visita del secretario de Energía de Estados Unidos a Caracas y la producción de petróleo en Venezuela.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se reunió con Delcy Rodríguez en medio de una visita a Venezuela que durará dos días y en la que también se encontrará con representantes de empresas petroleras extranjeras en Venezuela para verificar el estado de la industria en el país y sus necesidades.

Además, este jueves tiene previsto visitar algunas de las empresas que está operando Chevron en el país.

o

Héctor Schamis, profesor de la universidad de Georgetown y columnista, estuvo en La Tarde de NTN24 hablando acerca de esta visita y de la industria petrolera en Venezuela, que sigue bajo el régimen venezolano; aseveró que si no hay un cambio institucional en el país, la industria petrolera no va a mejorar como se espera.

“El problema es si Delcy Rodríguez puede gobernar y si puede normalizar la industria petrolera, porque está en manos de organizaciones informales y criminales desde hace muchos años, esa es la base de sustentación del chavismo desde hace muchos años”, comentó.

“Ni los ciudadanos, ni los inversores tienen derechos hoy en Venezuela y hacer a la industria petrolera competitiva y eficiente es un deseo, pero dudo que se pueda realizar si no hay un avance institucional hacia esa dirección”, puntualizó Schamis.

