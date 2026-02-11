Hacer competitiva a la industria petrolera no se puede si no hay un avance institucional, dice Héctor Schamis sobre Venezuela
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se reunió con Delcy Rodríguez en medio de una visita a Venezuela que durará dos días y en la que también se encontrará con representantes de empresas petroleras extranjeras en Venezuela para verificar el estado de la industria en el país y sus necesidades.
Además, este jueves tiene previsto visitar algunas de las empresas que está operando Chevron en el país.
Héctor Schamis, profesor de la universidad de Georgetown y columnista, estuvo en La Tarde de NTN24 hablando acerca de esta visita y de la industria petrolera en Venezuela, que sigue bajo el régimen venezolano; aseveró que si no hay un cambio institucional en el país, la industria petrolera no va a mejorar como se espera.
“El problema es si Delcy Rodríguez puede gobernar y si puede normalizar la industria petrolera, porque está en manos de organizaciones informales y criminales desde hace muchos años, esa es la base de sustentación del chavismo desde hace muchos años”, comentó.
“Ni los ciudadanos, ni los inversores tienen derechos hoy en Venezuela y hacer a la industria petrolera competitiva y eficiente es un deseo, pero dudo que se pueda realizar si no hay un avance institucional hacia esa dirección”, puntualizó Schamis.