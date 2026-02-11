"Cuando uno analiza artículo por artículo se percata que es absolutamente excluyente": Zair Mundaray sobre la ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

En entrevista con el programa La Tarde de NTN24 Zair Mundaray, abogado penalista y exdirector de actuación procesal del Ministerio Público venezolano, conversó sobre la propuesta por Delcy Rodríguez.

En diálogo con el canal de las Américas, el invitado señaló que la ley de amnistía esta siendo usada como una campaña: "lo veo a los Rodríguez haciendo campaña y en esta campaña es develar lo que ha venido pasando para decir que ellos finalmente son diferentes".

"Cuando uno analiza artículo por artículo se percata que es absolutamente excluyente. Tiene un sesgo muy fuerte de criminalización de toda la sociedad venezolana y de todo aquel que haya hecho de criticar al régimen", añadió.

Mundaray también acotó que dicha ley "esta redactada por los perpetuadores para que sean los perpetuadores los que deciden" y explicó que "la represión en Venezuela no tiene parangón, es muy difícil de sistematizar".

Además, explicó que en la ley quedará en Ministerio encargado de la justicia, el cual esta encabezado por Diosdado Cabello, a quien describió como "es una abominación, que el mismo carcelero sea quien vigile el cumplimiento de la norma y sobre todo una persona que ha cometido crímenes de lesa humanidad".