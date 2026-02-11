Revuelo en Ecuador: ¿en qué consisten los casos ‘Goleada’ y ‘Triple A’ por los que arrestaron al alcalde de Guayaquil?

El reciente arresto del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, acusado de estar involucrado en los casos Goleada y Triple A, ha generado una ola de reacciones tanto a nivel político como social en Ecuador.

La detención se produjo tras allanamientos efectuados en la provincia del Guayas, donde se hallaron grandes cantidades de dinero en efectivo y dispositivos electrónicos, según informó la Fiscalía.

La orden de detención ha sido calificada por algunos sectores como una herramienta de persecución política. El bloque correísta, al que pertenece Álvarez, sustenta que este arresto es una respuesta ante su postura crítica hacia el gobierno del presidente Daniel Noboa.

Por otro lado, representantes del oficialismo defienden la legalidad de las acciones emprendidas por la Fiscalía, enfatizando que es crucial permitir que el proceso judicial siga su curso.

En medio de esto se encuentra un debate candente entre las distintas partes sobre la existencia de un dispositivo de vigilancia electrónica que Álvarez, según sus detractores, no llevaba al momento de su captura, complicando su situación jurídica.

Este suceso se enmarca en un contexto de complejidad política en Ecuador, al coincidir con el juicio político en curso contra el presidente del Consejo de la Judicatura por presunta interferencia judicial. Algunos analistas sugieren que la detención de Álvarez podría estar siendo utilizada como una distracción frente a este otro proceso judicial de alto perfil.

En las intervenciones públicas, figuras cercanas al alcalde, como la concejal Emily Vera Aguirre, han manifestado su inquietud por lo que consideran un proceso con irregularidades y han convocado a la ciudadanía a expresar su rechazo. Argumentan que el gobierno, a quien acusan de hostilidad hacia el Municipio de Guayaquil, está intentando obstaculizar su gestión mediante recortes financieros y descalificaciones.

Este enredo jurídico y político mantiene a la opinión pública en vilo, a la espera de los próximos desarrollos en el camino judicial del alcalde Aquiles Álvarez. La narrativa mediática alrededor de este caso continúa evolucionando, reflejando divisiones profundas entre los poderes estatales y los representantes locales de Guayaquil.

Mientras el proceso judicial avanza, las dudas persisten tanto sobre la sustancia de las evidencias presentadas por la Fiscalía como sobre las motivaciones políticas detrás de estas acciones legales, haciendo de este un tema de crucial seguimiento en Ecuador y la región.