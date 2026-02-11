NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Ecuador

Revuelo en Ecuador: ¿en qué consisten los casos ‘Goleada’ y ‘Triple A’ por los que arrestaron al alcalde de Guayaquil?

febrero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Análisis del caso que causa conmoción en el país.

El reciente arresto del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, acusado de estar involucrado en los casos Goleada y Triple A, ha generado una ola de reacciones tanto a nivel político como social en Ecuador.

La detención se produjo tras allanamientos efectuados en la provincia del Guayas, donde se hallaron grandes cantidades de dinero en efectivo y dispositivos electrónicos, según informó la Fiscalía.

La orden de detención ha sido calificada por algunos sectores como una herramienta de persecución política. El bloque correísta, al que pertenece Álvarez, sustenta que este arresto es una respuesta ante su postura crítica hacia el gobierno del presidente Daniel Noboa.

Por otro lado, representantes del oficialismo defienden la legalidad de las acciones emprendidas por la Fiscalía, enfatizando que es crucial permitir que el proceso judicial siga su curso.

En medio de esto se encuentra un debate candente entre las distintas partes sobre la existencia de un dispositivo de vigilancia electrónica que Álvarez, según sus detractores, no llevaba al momento de su captura, complicando su situación jurídica.

Este suceso se enmarca en un contexto de complejidad política en Ecuador, al coincidir con el juicio político en curso contra el presidente del Consejo de la Judicatura por presunta interferencia judicial. Algunos analistas sugieren que la detención de Álvarez podría estar siendo utilizada como una distracción frente a este otro proceso judicial de alto perfil.

En las intervenciones públicas, figuras cercanas al alcalde, como la concejal Emily Vera Aguirre, han manifestado su inquietud por lo que consideran un proceso con irregularidades y han convocado a la ciudadanía a expresar su rechazo. Argumentan que el gobierno, a quien acusan de hostilidad hacia el Municipio de Guayaquil, está intentando obstaculizar su gestión mediante recortes financieros y descalificaciones.

Este enredo jurídico y político mantiene a la opinión pública en vilo, a la espera de los próximos desarrollos en el camino judicial del alcalde Aquiles Álvarez. La narrativa mediática alrededor de este caso continúa evolucionando, reflejando divisiones profundas entre los poderes estatales y los representantes locales de Guayaquil.

Mientras el proceso judicial avanza, las dudas persisten tanto sobre la sustancia de las evidencias presentadas por la Fiscalía como sobre las motivaciones políticas detrás de estas acciones legales, haciendo de este un tema de crucial seguimiento en Ecuador y la región.

Ramón Guanipa y Juan Pablo Guanipa - EFE
Presos políticos

"No puede hablar o salir en entrevistas, ahora sí está totalmente silenciado": hijo de Juan Pablo Guanipa relata situación de su padre tras medida de "casa por cárcel" impuesta por el régimen

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Este proyecto, como fue presentado, no es ningún proyecto de amnistía y no sirve de nada": abogado especialista sobre ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Tamara Sujú | Foto: EFE
Corte Penal Internacional

Caso Venezuela ante la Corte Penal Internacional entra en un momento clave, según la activista venezolana Tamara Sujú

Foto de referencia
Presos políticos

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Presos políticos en Venezuela - EFE
Militares presos

"Hasta que mi hijo no salga y, hasta que salgan todos los presos políticos, de aquí no me retiro": madre del teniente José Ángel Barreno que espera a las afueras de la cárcel de El Rodeo hace 33 días

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

