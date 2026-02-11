NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Drones

"Son drones que los mismos grupos criminales adaptan a partir de lo que encuentran en el mercado de manera legal": analista sobre narcodrones que violaron espacio aéreo de EE. UU.

febrero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Karen Demerutis, analista de seguridad internacional, conversó sobre la interceptación de Estados Unidos a drones de cartel mexicano que violaron su espacio aéreo.

Este miércoles la Casa Blanca le informó a NTN24 que drones de un cartel mexicano violaron el espacio aéreo de Estados Unidos.

Según la información dada a NTN24 por la Administración Trump, el Departamento de Guerra tomó medidas para desactivarlos y junto con la FAA se determinó que no representan una amenaza "para los viajes comerciales".

Con esto salen a relucir las declaraciones que dio el presidente Trump el pasado 8 de enero a la cadena Fox News en donde advirtió sobre eventuales ataques terrestres y nombró a México.

Por su parte la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó en su conferencia matutina del pasado 4 de febrero que su país no era gobernado por los carteles del narcotráfico.

Para hablar sobre este tema, Karen Demerutis, analista de seguridad internacional, conversó con El Informativo de NTN24.

o

La analista afirmó que "este tema de los drones no es nuevo, me sorprende que la presidente no está admitiendo realmente lo que sucedió. El tema de narcodrones operando en el territorio mexicano no es nuevo" y "no debería generar tanto revuelo algo que ya se sabe".

Además indicó que "normalmente los drones que utilizan los grupos criminales cuentan con tecnología de vigilancia" y por ello "les instalan explosivos dentro del mismo cuerpo del dron y los hacen estallar cerca de ciertas ubicaciones".

"Son drones que los mismos grupos criminales adaptan a partir de lo que encuentran en el mercado de manera legal", añadió Demerutis.

La invitada también explicó que "en gobiernos anteriores Estados Unidos había sido muy cuidadosos en lo frontal que era con el tema del crimen organizado y eso se lo dejaban al gobierno mexicano" y que como la administración Trump insiste en enfrentar a los carteles mexicanos podría "estar rompiendo una suerte de una paz implícita con grupos criminales”.

 

 

 

