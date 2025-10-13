NTN24
Lunes, 13 de octubre de 2025
Lunes, 13 de octubre de 2025
Ecuador

Ataque armado durante campeonato de futbol en Ecuador deja al menos seis muertos

octubre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Policía Ecuador - Foto de referencia de EFE
Policía Ecuador - Foto de referencia de EFE
Las autoridades informaron que dos de los fallecidos tenían antecedentes penales y atribuyó el ataque a un robo por territorio para el tráfico local de droga.

Un ataque armado durante un partido de fútbol barrial dejó seis muertos y 17 heridos en el suroeste de Ecuador, un país azotado por la violencia del crimen organizado, informó el lunes la Policía.

La institución reportó que dos de los fallecidos tenían antecedentes penales y atribuyó el ataque a una punga por territorio para el tráfico local de droga.

Punto estratégico para la distribución de cocaína que viaja con rumbo a Estados Unidos y Europa, Ecuador es un centro de operaciones de una veintena de bandas dedicadas al sicariato, la extorsión y el secuestro. Algunas están asociadas con cárteles mexicanos, colombianos y albaneses.

El ataque ocurrió hacia las 23H00 locales (04H00 GMT del lunes). "Entre seis y siete personas" bajaron de cuatro motos y dos camionetas y "realizaron los disparos", señaló a la prensa el coronel de la policía Carlos Fuentes.

o

Los uniformados recogieron al menos 85 evidencias balísticas que corresponden a pistolas y fusiles.

De acuerdo con Fuentes, los presuntos responsables son de la banda Freddy Kruger. Hay dos detenidos.

Tras el ataque, dos personas fallecieron en el lugar y las otras cuatro fueron declaradas muertas en el hospital.

Los heridos presentan disparos en sus piernas, costillas y tobillos. En este grupo hay tres menores de edad que asistían al partido de fútbol.

El domingo Ecuador cerró un feriado de cuatro días, con otros episodios de violencia. En la localidad de Playas, a una una hora y media de Guayaquil, una fiesta de 15 años fue blanco de un ataque que dejó cinco muertos, según reportes de prensa.

Pese a la política de mano dura contra el crimen del presidente Daniel Noboa, Ecuador registró en el primer semestre del año más de 4.600 homicidios.

Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, la cifra representa un incremento del 47% con respecto al mismo periodo del 2024.

 

Temas relacionados:

Ecuador

Muertos

Ataque armado

Heridos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué representa para la lucha por la democracia en Venezuela el Nobel de Paz a María Corina Machado?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Le espera realmente una tarea muy complicada": analista sobre el próximo presidente de Bolivia que se elegirá entre 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Al menos cinco personas resultaron heridas luego de que un helicóptero se estrellara en una concurrida avenida de California

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga, candidatos a la presidencia de Bolivia - Foto: EFE
Elecciones en Bolivia

"Le espera realmente una tarea muy complicada": analista sobre el próximo presidente de Bolivia que se elegirá entre 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz

Manifestantes en Venezuela - Foto EFE
CIDH Venezuela

"Es importante hacer audibles las voces de los venezolanos que son víctimas de este régimen represor": CIDH exige acceso a Venezuela para verificar situación de presos políticos

Destrucción en la Franja de Gaza - Foto: EFE
Israel - Hamás

Experto explica qué seguirá después de la liberación de los rehenes en medio del acuerdo entre Israel y Hamás

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump dice que "la guerra terminó" en Gaza antes de emprender su viaje a Israel y Egipto donde se firmará acuerdo para ponerle fin a la guerra con Hamás

Voto - Foto de referencia Canva
Latinoamérica

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Más de Actualidad

Ver más
Paro en Ecuador / FOTO: EFE
Ecuador

¿Qué tan cerca está el fin del paro nacional en Ecuador?

Una madre venezolana sostiene una vela y un rosario durante una vigilia para pedir por la liberación de los presos políticos - Foto de referencia: EFE
Presos políticos en Venezuela

En Venezuela hay presos políticos que cumplen un año sin comunicarse con nadie: HRW levanta crudo informe de la tortura aplicada por Maduro

Donald Trump, Nicolás Maduro y Marco Rubio - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump responde a pregunta sobre si ha hablado con Rubio para un cambio de régimen en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Paro en Ecuador / FOTO: EFE
Ecuador

¿Qué tan cerca está el fin del paro nacional en Ecuador?

Cristiano Ronaldo busca llegar a 1000 goles en su carrera deportiva - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

“Si pudiera, jugaría solo fútbol para la selección”. Cristiano Ronaldo, el histórico futbolista que busca llegar a 1000 goles en su carrera deportiva

Una madre venezolana sostiene una vela y un rosario durante una vigilia para pedir por la liberación de los presos políticos - Foto de referencia: EFE
Presos políticos en Venezuela

En Venezuela hay presos políticos que cumplen un año sin comunicarse con nadie: HRW levanta crudo informe de la tortura aplicada por Maduro

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

"Yo no defiendo a Maduro": Petro volvió a referirse a María Corina Machado tras ser galardonada con el premio Nobel de Paz

Donald Trump, Nicolás Maduro y Marco Rubio - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump responde a pregunta sobre si ha hablado con Rubio para un cambio de régimen en Venezuela

Néstor Lorenzo dio a conocer las verdaderas razones de las ausencias en la Tricolor - Foto: EFE
Selección Colombia

Néstor Lorenzo dio a conocer las verdaderas razones por las cuales Jhon Córdoba y Jhon Arias no hicieron parte de la convocatoria

Nicolás Maduro es señalado como jefe del Cartel de los Soles - EFE
Provea

Provea advierte: "Es inviable un país asediado por la represión, la desigualdad y el desmantelamiento institucional"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda