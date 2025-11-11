El poderoso portaaviones Gerald R. Ford se trasladó a la zona donde el Comando Sur de EE. UU. hace presencia en el Caribe

Dos funcionarios estadounidenses informaron este martes a Reuters que el portaaviones Gerald R. Ford se sumará al despliegue militar estadounidense contra el narcotráfico en el Caribe.

Los funcionarios, que no especificaron la ubicación del portaaviones, indicaron que se había trasladado al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos para América Latina.

Minutos después, el congresista republicano Carlos A. Giménez confirmó la noticia.

"Desde el Congreso de Estados Unidos, puedo confirmar que nuestro portaaviones más grande, el USS Gerald R. Ford, ha ingresado al área de control del Comando Sur en el Atlántico, para incorporarse al despliegue militar contra el Cártel de los Soles. Fuerza y fe", indicó.

Tras dejar el mediterráneo y cruzar el atlántico, la poderosa embarcación se dirigió a la zona donde las Fuerzas Armadas estadounidenses hacen presencia en el Caribe sur.

Dicho despliegue, ordenado por el presidente Donald Trump el mes pasado, se suma a los ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35 que se encuentran en la región.

La administración Trump desplegó desde hace dos meses una ofensiva militar en el Caribe para hacer frente a los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles que Washington asegura es una organización terrorista encabezada por el venezolano Nicolás Maduro.

A la fecha, Estados Unidos ha bombardeado alrededor de 20 embarcaciones y ha ejecutado a más de 70 presuntos narcotraficantes en lo que la ONU y otros sectores internacionales han catalogado como "ejecuciones extrajudiciales".

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este lunes en horas de la mañana sobre el último de los ataques que se dirigió a dos presuntas narcolanchas en el Pacífico.

Los ataques dejaron seis personas muertas, según informó el alto funcionario del Gobierno estadounidense.

“Ayer, por orden del presidente Trump, se llevaron a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos lanchas operadas por organizaciones terroristas designadas”, mencionó Hegseth en la red social X.

Afirmó que, según los servicios de inteligencia estadounidenses, se sabía que las embarcaciones “estaban relacionadas con el contrabando ilícito de estupefacientes”. “Transportaban estupefacientes y transitaban por una ruta de tránsito conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental”, expresó.

El aumento de tropas ha ejercido presión sobre Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos ha calificado como "el cabecilla de un narcoestado" y líder del designado como terrorista Cartel de los Soles.

El Departamento de Estado además ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que pueda ser importante para la captura de Maduro.