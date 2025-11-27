Estreno de la última temporada de ‘Stranger Things’ hizo colapsar el servicio en directo de Netflix

La espera para los fanáticos de ‘Strangers Things’ por fin terminó. La quinta y última temporada de la afamada serie se estrenó este miércoles 26 de noviembre y tuvo tanta gente conectada viendo el primer capítulo que colapsó el servicio en directo de Netflix.

De acuerdo con medios especializados, el servicio se cayó a las 17.00 (hora de la costa del Pacífico estadounidense), hora en la que se estaba emitiendo el capítulo estreno de la serie.

En redes sociales, fanáticos de ‘Stranger Thins’ compartieron el letrero que les arrojaba la plataforma cuando intentaban sintonizar Netflix. "Algo salió mal. Lo sentimos, tenemos problemas con tu solicitud. Encontrarás mucho que explorar en la página de inicio", decía el mensaje.

"Algunos usuarios experimentaron brevemente un problema con la transmisión en dispositivos de televisión, pero el servicio se recuperó para todas las cuentas en cinco minutos", le dijo un portavoz de Netflix al portal Variety.

El restablecimiento de la señal tardó unos minutos para que todos los fanáticos alrededor del mundo pudieran disfrutar del capítulo estreno.

No es la primera vez que Netflix colapsa y tampoco es la primera vez que ocurre por 'Stranger Things'. De acuerdo con Variety, en julio de 2022 la plataforma no estuvo disponible por un breve periodo de tiempo tras el lanzamiento de los dos últimos episodios de la cuarta temporada.

La serie, ganadora de un premio Emmy, se convirtió en un gran éxito tras su estreno en 2016, ganándose una fiel base de seguidores en todo el mundo y dando lugar a videojuegos, merchandising, cosplay, experiencias inmersivas y una obra de teatro ganadora de un premio Tony.

Protagonizada por Winona Ryder y David Harbour, la serie catapultó a su joven elenco, encabezado por Millie Bobby Brown, quien interpreta a Eleven, una niña con poderes psicoquinéticos.