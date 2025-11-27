NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Stranger Things

Estreno de la última temporada de ‘Stranger Things’ hizo colapsar el servicio en directo de Netflix

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Stranger Things - AFP
Stranger Things - AFP
La quinta temporada de la afamada serie se estrenó el 26 de noviembre y hubo mucha gente conectada, lo que generó inconvenientes en la plataforma de streaming.

La espera para los fanáticos de ‘Strangers Things’ por fin terminó. La quinta y última temporada de la afamada serie se estrenó este miércoles 26 de noviembre y tuvo tanta gente conectada viendo el primer capítulo que colapsó el servicio en directo de Netflix.

o

De acuerdo con medios especializados, el servicio se cayó a las 17.00 (hora de la costa del Pacífico estadounidense), hora en la que se estaba emitiendo el capítulo estreno de la serie.

En redes sociales, fanáticos de ‘Stranger Thins’ compartieron el letrero que les arrojaba la plataforma cuando intentaban sintonizar Netflix. "Algo salió mal. Lo sentimos, tenemos problemas con tu solicitud. Encontrarás mucho que explorar en la página de inicio", decía el mensaje.

"Algunos usuarios experimentaron brevemente un problema con la transmisión en dispositivos de televisión, pero el servicio se recuperó para todas las cuentas en cinco minutos", le dijo un portavoz de Netflix al portal Variety.

El restablecimiento de la señal tardó unos minutos para que todos los fanáticos alrededor del mundo pudieran disfrutar del capítulo estreno.

o

No es la primera vez que Netflix colapsa y tampoco es la primera vez que ocurre por 'Stranger Things'. De acuerdo con Variety, en julio de 2022 la plataforma no estuvo disponible por un breve periodo de tiempo tras el lanzamiento de los dos últimos episodios de la cuarta temporada.

La serie, ganadora de un premio Emmy, se convirtió en un gran éxito tras su estreno en 2016, ganándose una fiel base de seguidores en todo el mundo y dando lugar a videojuegos, merchandising, cosplay, experiencias inmersivas y una obra de teatro ganadora de un premio Tony.

Protagonizada por Winona Ryder y David Harbour, la serie catapultó a su joven elenco, encabezado por Millie Bobby Brown, quien interpreta a Eleven, una niña con poderes psicoquinéticos.

Temas relacionados:

Stranger Things

Netflix

Streaming

Colapso

Entretenimiento

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Por las buenas o por las malas": ¿qué alcance tiene la dura sentencia que le lanzó Trump a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay historias de dictaduras en Latinoamérica, pero eran políticas, las de ahora son el crimen organizado trasnacional”: Héctor Schamis

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Washington es una ciudad muy mal llevada por el gobierno local, el verdadero cambio llegó con Trump": Eric Rojo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tememos por sus vidas. Es horror sumado al dolor": familiares de presos políticos en Venezuela alzan su voz por los más de 800 rehenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“El presidente Petro habló de paz total y lo que vemos en Colombia es una entrega total”: Andrés Forero, congresista del Centro Democrático

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de los primeros dos años de Daniel Noboa como presidente de Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Foto: AFP
Gobierno de Estados Unidos

La historia no conocida del general al frente del despliegue en el Caribe: le llaman "razin" por su estilo agresivo como piloto de F-16

Foto: AFP
República Dominicana

Exoficial de inteligencia militar explica la importancia de que República Dominicana autorice a EE. UU. a usar aeropuerto para su despliegue en el Caribe

Foto de la Guardia Nacional en Washington (AFP)
Washington

"Washington es una ciudad muy mal llevada por el gobierno local, el verdadero cambio llegó con Trump": Eric Rojo

Tiroteo en EE. UU. - Captura de video
Tiroteo

Dos soldados de la Guardia Nacional fueron atacados con disparos en Washington cerca de la Casa Blanca

Avión - Foto de referencia Canva/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Vuelos cancelados

Venezolanos varados en aeropuerto de España a horas de que venza el plazo que el régimen de Maduro dio a las aerolíneas para reanudar operaciones

Más de Entretenimiento

Ver más
El grupo musical RBD (EFE)
RBD

Icónica actriz de la telenovela ‘Rebelde’ confirmó que se encuentra embarazada a sus 39 años

Luis Miguel, cantante - Foto: EFE
Luis Miguel

Así se vivió el momento en el que Luis Miguel y sus músicos resultaron lastimados de los oídos en pleno concierto

Dua Lipa | Foto: EFE
Dua Lipa

El saludo en español que envió Dua Lipa a sus fanáticos colombianos antes de su concierto en Bogotá: "Será una noche increíble"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolas Maduro, líder del régimen venezonalo / FOTO: EFE
Nicolás Maduro

Dirigente político sobre la posibilidad que Maduro deje el poder en Venezuela: “es prisionero del Cartel de los Soles y ellos no lo van a permitir”

Gustavo Petro - Foto AFP
Gustavo Petro

Petro dice que Colombia no ha comprobado el vínculo narcotráfico- Maduro y que el problema es la democracia

Donald Trump, Vladímir Putin y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Ejército ruso

“Si EE. UU. decide invadir Venezuela, dudo que tropas rusas estén involucradas, el apoyo va a ser con suministro de armas”: Luis Fleischman

Toni Kroos | Foto: AFP
Toni Kroos

Toni Kroos defiende a Luis Díaz y cuestiona el motivo de expulsión ante el PSG: "El árbitro dejó que la lesión de Hakimi influyera"

Neymar continuaría con su carrera deportiva con Santos FC en 2026 - Foto: EFE
Neymar Jr

Neymar no iría a Europa el próximo año, continuaría su carrera en el Brasileirao

Mark Warner/ Nicolás Maduro/ Joe Biden - Fotos EFE
Régimen de Maduro

"Maduro es un mal tipo que está arruinando a la gente de Venezuela": legislador demócrata critica políticas de Biden respecto al régimen

El delantero colombiano Luis Díaz. (EFE)
Luis Díaz

La liga alemana nomina a Luis Díaz a premio que reconoce al mejor jugador del mes: así se puede votar por el colombiano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre