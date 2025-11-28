Luchadora de MMA agredió a dos policías en pleno vuelo en España y es investigada por “atentado contra la autoridad”

La reconocida luchadora de artes marciales mixtas, Sinead Kavanagh, se encuentra en el centro de la polémica tras golpear dos agentes de la Policía en un vuelo en España.

Kavanagh, amiga del reconocido luchador Conor McGregor, protagonizó un vergonzoso momento que le da la vuelta al mundo al agredir a dos policías en un vuelo que salía de Gran Canaria a Dublín.

En un video que ha circulado en redes sociales, se ve como la luchadora, que compite actualmente en el Bellator, agrede a las dos agentes de la Guardia Civil, mientras es sujetada por otra mujer.

Según se ha conocido, el incidente se dio un vuelo de Ryanair en donde la deportista estaba dando problemas.

Ante esto, la tripulación llamó a la Policía para quien interviniera en el asunto y frenara la actitud violenta que estaba teniendo la luchadora.

El problema era tan grande que la Guardia Civil tuvo que ser llamada para que acudiera al avión, pero lejos de calmarse todo, la luchadora hizo que las cosas escalaran al resistirse al arresto.

Mientras las agentes intentaban contenerla, pero Kavanagh se siguió resistiendo y empezó a atacarlas.

Según informó el medio Canarias 7, la luchadora agredió a las agentes antes del despegue del avión y les dejó heridas “de diversa consideración y causándoles la baja laboral”.

Finalmente, la irlandesa pudo ser bajada del avión y pasó la noche en el calabozo del aeropuerto, siendo puesta en libertad unas horas después.

La luchadora estaría siendo investigada por las autoridades por los delitos de lesiones y atentado contra la autoridad.

Sinead Kavanagh es una gran destacada del mundo de las artes marciales mixtas, ya que ha sido cinco veces campeona nacional de boxeo en Irlanda.

Además, hizo parte del equipo nacional que participó en el Campeonato Mundial en 2021 y luego dio el salto a la MMA.