¿Qué esperar del referéndum y consulta popular que votarán los ecuatorianos el domingo?

Ecuador podría convertirse en el único país en América Latina con 21 constituciones en menos de dos siglos si se aprueba la consulta popular para una Constituyente.

Además, los ecuatorianos votarán tres preguntas sobre el referéndum del próximo domingo. Si vota sí o se vota no a estas cuatro preguntas.

A 62 de que inicie el silencio electoral, las organizaciones políticas y sociales intensifican sus mensajes electorales para el referéndum y consulta popular.

Gonzalo Ruiz, magister en Comunicación Política y Gubernamental, y Karen Mantilla, verificadora de datos del medio Ecuador Chequea, analizan el tema en Club de Prensa Ecuador de NTN24.