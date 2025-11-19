NTN24
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Ecuador

Diez presos murieron por tuberculosis en un centro penitenciario en Ecuador

noviembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Medicina legal Ecuador | Foto: EFE
Medicina legal Ecuador | Foto: EFE
En julio, más de 400 reclusos de la Penitenciaría del Litoral diagnosticados con tuberculosis fueron reubicados a otro centro vecino para recibir tratamiento.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Las autoridades en Ecuador informaron este miércoles el hallazgo el cuerpo sin vida de diez presos en la cárcel del Litoral en Guayaquil.

Según detalló el organismo encargado de administrar las cárceles (SNAI), los diez presos murieron en el complejo penitenciaron debido a la tuberculosis.

Las muertes se produjeron entre el viernes pasado y el martes en la prisión Guayas Nº1, también conocida como Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil y donde se han producido varias masacres.

"Los fallecimientos registrados en el CPL Guayas N°1 corresponden a personas con afecciones crónicas asociadas a tuberculosis", señaló el SNAI en su canal de WhatsApp.

Por su parte, el Ministerio del Interior comunicó que el rango de edad de los diez presos fallecidos iba entre los 19 y los 49 años.

o

Estos diez fallecidos se suman a los ocho que se conocieron a inicios de noviembre, quienes también murieron en la prisión del Litoral y en la cárcel Regional en Guayaquil.

La tuberculosis es una enfermedad con una alta tasa de prevalecimiento en las prisiones, principalmente debido a su fácil contagio, al hacinamiento y la falta de servicios de salud.

En julio, más de 400 reclusos de la Penitenciaría del Litoral diagnosticados con tuberculosis fueron reubicados a otro centro vecino para recibir tratamiento.

Dos meses antes del traslado, el Comité Permanente por la Defensa de los Derecho Humanos (CDH) denunció "la falta de servicio de energía eléctrica y agua potable en todas las celdas" de un pabellón destinado a los enfermos en la Penitenciaría del Litoral.

En ese entonces, el CDH reportó haber encontrado al menos cinco personas con "condiciones graves de salud en estado cadavérico, relacionadas principalmente con la tuberculosis".

Las cárceles ecuatorianas se han convertido en escenario de violentos choques entre presos que dejan más de 500 fallecidos desde 2021.

La última matanza ocurrió hace una semana, cuando 31 presos murieron en la cárcel de Machala (suroeste).

Temas relacionados:

Ecuador

Cárcel de Ecuador

Muerte

Tuberculosis

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los comunistas aman lo que dicen que odian": voces en Colombia piden vigilancia sobre millonaria compra de 17 aviones Gripen a compañía sueca

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“María Corina Machado recogió a una nación dispersa”: Asdrúbal Aguiar sobre el premio Nobel de Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Apoyamos a venezolanos, nicaragüenses y cubanos que continúan luchando por gobiernos democráticos": nuevo embajador de EE. UU. en primer pronunciamiento en la OEA

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Hay posibilidad real de una salida negociada de Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La operación desplegada en el Caribe tiene el signo de 'Tienes que irte Maduro'": Carlos Blanco, exministro y asesor de María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿A qué se debe la derrota de Daniel Noboa en el reciente referendo en Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
Cuba

“Me introdujeron un palo en la boca y con un embudo vaciaron de golpe comida en descomposición”: José Daniel Ferrer, exiliado cubano, sobre las torturas del régimen en las cárceles

Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana y Ejército Bolivariano - Foto AFP
Tren de Aragua

"Es difícil cooperar con la Policía de Venezuela": subprefecto de la Policía de Investigación en Chile sobre problema del Tren de Aragua que amenaza al país

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano / Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Fotos: EFE
Estados Unidos

"Probablemente la CIA tiene muchos años operando en Venezuela": revela analista sobre supuesta propuesta de Nicolás Maduro a Donald Trump

OEA | Foto: EFE
OEA

"Apoyamos a venezolanos, nicaragüenses y cubanos que continúan luchando por gobiernos democráticos": nuevo embajador de EE. UU. en primer pronunciamiento en la OEA

La canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Canciller de Colombia se refiere a hipotético ataque de EE. UU. a Venezuela y asegura que "cualquier acción encubierta" produciría "un éxodo muy grande"

Más de Actualidad

Ver más
Huracán Melissa en Cuba - AFP
Huracán

"Hay ciudadanos esperando que les resuelvan problemas de vivienda de huracanes de hace 15 o 20 años": vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba sobre paso de Melissa

Guerrilla | Foto AFP
Colombia

19 guerrilleros murieron en el Guaviare tras ataque del Ejército de Colombia

Luto en el fútbol colombiano (Canva)
Luto

Joven promesa del fútbol colombiano que tendría oferta en Argentina se ahogó junto a su padre quien murió en el intento de salvarlo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Huracán Melissa en Cuba - AFP
Huracán

"Hay ciudadanos esperando que les resuelvan problemas de vivienda de huracanes de hace 15 o 20 años": vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba sobre paso de Melissa

Economía Colombia | Foto Canva
Colombia

Gobierno Petro da marcha atrás y no retendrá el 1,5% a pagos digitales tras presiones de gremios y usuarios

Guerrilla | Foto AFP
Colombia

19 guerrilleros murieron en el Guaviare tras ataque del Ejército de Colombia

Jorge Chapellin
Fallecimiento

"Por qué se fue, y por qué murió": Falleció la voz que inmortalizó "El último beso" de los 007

Luto en el fútbol colombiano (Canva)
Luto

Joven promesa del fútbol colombiano que tendría oferta en Argentina se ahogó junto a su padre quien murió en el intento de salvarlo

Nicolás Maduro - Foto EFE/ Bandera de Francia - Foto Canva
Régimen de Maduro

De "no crazy war" a "merci beaucoup": Maduro cambia el inglés por francés en un nuevo intento fallido de hablarle a los Estados Unidos

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués / Jugadores de la Selección de Portugal - Fotos: AFP
Cristiano Ronaldo

Cristiano jugará su sexto Mundial: A pesar de no estar frente a Armenia, Portugal metió 9 goles y selló su boleto al máximo torneo FIFA

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre