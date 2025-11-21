"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

El partido VOX propuso ante el Parlamento Europeo, en Bruselas, una resolución para que la Unión Europea refuerce de manera urgente la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y designe al Cartel de los Soles como organización terrorista.

Cabe resaltar que el próximo lunes entrará en vigencia la decisión de Washington de designar al Cartel de los Soles, organización criminal que supuestamente Estados Unidos es dirigida por Nicolás Maduro, como organización terrorista.

Hermann Tertsch, eurodiputado del partido VOX, aseguró en NTN24 que el próximo lunes 24 de noviembre vence el ultimátum contra el régimen de Nicolás Maduro y pidió que la Unión Europea se una a Estados Unidos para el despliegue en el Caribe.

El político español criticó la postura del presidente colombiano Gustavo Petro con Nicolás Maduro y el despliegue militar estadounidense.

“Gustavo Petro no sabe cómo salvar a sus aliados y cómplices del Cartel de los Soles y del régimen criminal de Venezuela que tanto le han ayudado a él. Los necesita como apoyo porque tiene las bases muy flojas”, aseguró.

“Petro no quiere una mediación, sino quiere mantener en el poder a los criminales en Caracas que tanto le han ayudado”, añadió.

“Entre los aliados de los regímenes narcocomunistas está por desgracia Gustavo Petro”, insistió.

A su vez, dijo estar “alarmado” por lo que calificó como “la resistencia de la Unión Europea a aceptar que hay que acabar con un régimen criminal como el que existe en Venezuela”.

“Los partidos socialistas están intentando poner obstáculos a la acción de presión norteamericana para que se acepte de una vez por todas el resultado de las elecciones en Venezuela del 28 de julio”, indicó.

“Ese gobierno legítimo (en Venezuela) va a existir muy pronto y es necesario que Europa ayude y no entorpezca”, resaltó.

Tertsch también se refirió a la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista que Washington hará efectiva el próximo lunes 24 de noviembre.

“El lunes expira el ultimátum que ha recibido el Cartel de los Soles, Nicolás Maduro, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello para entregarse”, apuntó.

“No se van a entregar y van a haber acciones para obligarles a entregarse vivos o muertos. Eso es lo que tiene que pasar. Tiene que haber una acción de fuerza contra quienes han estado ejerciendo la violencia, el asesinato, el crimen, la desaparición, la tortura sistemática durante casi un cuarto de siglo contra los venezolanos”, declaró.